‘삼전닉스’ 말고 주식 고수들의 원픽은

개인투자자들이 가장 많이 하는 실수가 있다. 그건 바로 좋은 종목을 알고도, 타이밍을 놓치는 것.

SBS Biz 김호영 대표는 증권사 현직 출신으로, 기관이 어떻게 포지션을 쌓는지, 세력이 언제 손을 떼는지를 누구보다 가까이서 지켜본 전문가다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

"개인은 항상 늦게 들어옵니다. 저는 그 타이밍을 바꿔드립니다."

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

3월 남은 기간, 시장은 또 한 번 변곡점을 맞이하고 있다. 지금 이 순간에도 준비된 투자자와 그렇지 않은 투자자는 같은 차트를 보고 전혀 다른 결정을 내리고 있다. 김호영 대표의 3월 집중 픽, 지금 확인해보자.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

쏠리드 쏠리드 close 증권정보 050890 KOSDAQ 현재가 14,580 전일대비 1,330 등락률 -8.36% 거래량 5,969,334 전일가 15,910 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 변동성 속 기회 잡았다면? 최대 4배 투자금으로 제대로 살려볼까 [특징주]'가격매력 부각' 쏠리드, 10%대 상승 [클릭 e종목]"쏠리드, 안정적 이익 창출 지속…목표가 ↑" 전 종목 시세 보기 , 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 9,100 전일대비 70 등락률 -0.76% 거래량 6,287,929 전일가 9,170 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 눌린 종목 반등 노릴 타이밍…최대 4배 투자금 연 5%대 활용 전략 투자금 규모가 작다면 수익도 제한...연 5%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 , 대한해운 대한해운 close 증권정보 005880 KOSPI 현재가 2,360 전일대비 75 등락률 -3.08% 거래량 7,131,920 전일가 2,435 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 "국내 선박 8척 호르무즈 해협 내 위치…장기운송 불가능 매출 줄듯" [특징주]호르무즈 해협 봉쇄에 운임↑…해운주 '상승' [특징주]해운株 급락… 이란 ‘분쟁 종식 협상’ 보도에 긴장 완화 기대 전 종목 시세 보기 , 한패스 한패스 close 증권정보 408470 KOSDAQ 현재가 23,750 전일대비 3,450 등락률 -12.68% 거래량 1,825,508 전일가 27,200 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지...개별종목, ETF 모두 가능! 전 종목 시세 보기 , 카카오게임즈 카카오게임즈 close 증권정보 293490 KOSDAQ 현재가 13,650 전일대비 530 등락률 -3.74% 거래량 448,170 전일가 14,180 2026.03.26 10:06 기준 관련기사 카카오게임즈 최대주주 라인야후측으로 변경...실탄 확보 '총력'(종합) [특징주]카카오게임즈, 라인야후로 매각 소식에 8%대 강세 연임 수순 밟는 게임사 대표들…AI 등 성장 동력 확보 총력 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>