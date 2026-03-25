라이브커머스 제작사 대형 led wall 스튜디오 추가 확장

홈쇼핑 급 300인치·250인지·200인치 초대형 LED스튜디오 4개룸

패션·테크·키친 전용 강남 개포 추가 확장 신설

한국인터넷진흥원은 지난해 국내 라이브커머스 시장 규모가 10조원에 달할 것으로 예측했다.

27년까지 최대 25조 성장이 전망되면서 기존 홈쇼핑 및 유통업계는 물론 대기업 유명 브랜드까지 라이브커머스에 속속 뛰어드는 추세다.

라이브 커머스 시장의 급속성장에 대형포털 라이브 플랫폼, 자사 라이브 플랫폼, sns를 기반으로한 라이브 플랫폼까지 각 플랫폼에 맞는 차별화된 전략을 추구하며 각축전을 버리고 있다.

이런 가운데 국내 라이브방송 제작사 매출가 규모가 가장 큰 라이브커머스코리아에서 확장하여 오픈하는 라이브전용 LED 스튜디오가 주목받고 있다.

기존 280평 총 5개의 스튜디오를 운영 중이며, 강남구 개포동 120평 초대형 300인치·250인치·200인치 LED스튜디오를 추가로 확장하였다.

라이브커머스코리아는 홈쇼핑 방송국 수준의 4k촬영 장비 및 노이즈 캔슬링 방음 시설과 패션, 테크 촬영이 가능한 대형 호리존 및 RGB조명, 키친스튜디오까지 구현할 수 있는 라이브커머스 전용 스튜디오 및 컨셉형 세트장을 보유하고 있으며 38명의 전문PD/작가/퍼포먼스 마케터 그리고 약 400여명의 라이브 전문 쇼호스트와 함께 고품질 방송을 만들어 내고 있다.

라이브커머스 누적 거래액 2000억, 라이브커머스 제작 14000회, 라이브커머스대행사 최초 '라이브커머스+유튜브 동시 다수 채널 송출+하이브리드 공구' 솔루션 라이브커머스코리아 더블업 솔루션을 보유하고 있으며, 네이버 제작사1위(고화질송출 제작사 최우수제작사 단독 선정), 카카오 라이브커머스 제작사·롯데백화점 단독 제작사로서 지그재그 등 송출을 진행하고 있다.

라이브커머스코리아 대표(김준태)는 "라커코(라이브커머스코리아를 업계에서 줄여서 부르는말)는 삼성전자, LG생황건강, 루메나 등 각 분야의 메이저 브랜드의 제작을 진행하고 있으며, 각 카테고리 동시간 시청자 1위, 매출1위의 판매 퍼포먼스를 선보이고 있다."라며, "홈쇼핑 수준의 스튜디오 와 기획/연출을 진행하여 목적은 단순히 브랜드 방송으로만 제품을 판매하는 것이 아니라 숏폼, 빅데이터 마케팅, 라이브커머스 운영 노하우를 접목하여 브랜드의 가치를 극대화하고 퍼포먼스 마케팅을 접목한 마케팅 혁신을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

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이어 "약 400개의 라커코와 함께 하고 있는 많은 브랜드의 성공이 이를 반증하며, 향후 라이브업계 선두로서 브랜드와 소비가가 모두 만족할수 있는 라이브커머스 시장을 선도하겠다"고 덧붙였다.

lshb01@asiae.co.kr



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