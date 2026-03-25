경기주택도시공사(GH)가 25일 본부 내 2급 이상 고위직 임직원 50여명이 참석한 가운데 '반부패 추진 전략 회의'를 개최했다.

이날 회의는 GH의 청렴 경영 의지를 대내외에 선포하고, 올해 추진할 반부패·청렴 정책의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.

참석자들은 조직의 청렴도를 실질적으로 높이기 위한 구체적인 실행 방안을 심도 있게 논의했다.

주요 안건은 ▲2025년도 종합청렴도 평가 결과 심층 분석 ▲2026년도 청렴도 향상 종합대책 공유 ▲부패 취약 분야 개선방안 논의 ▲부패 방지법령 및 청렴 소양 교육 등이다.

경기주택도시공사가 25일 'CEO주관 반부패 추진 전략회의'를 개최했다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기주택도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 참석자들은 실무 현장에서 발생할 수 있는 부패 리스크를 사전에 차단하기 위해 솔선수범한다는 데 의견을 모았다.

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김용진 GH 사장은 "청렴은 단순히 비리가 없는 상태가 아니라 도민의 신뢰를 얻기 위한 GH의 생존 전략이자 최우선 가치"라며 "작은 관행, 업무처리방식 하나까지도 청렴의 관점에서 다시 한번 점검해달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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