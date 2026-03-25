석유화학 제품 사용 줄이기 등

소등·냉난방온도 설정 의무화도

SK와 HD현대 등 국내 주요 대기업들이 최근 국제 유가 급등에 따른 어려운 상황을 극복하기 위해 정부의 에너지 절감 정책에 동참하기로 했다. 재계가 선제적으로 호응하면서 이 같은 흐름이 산업 생태계 전반으로 확산할 것으로 전망된다.

중동사태에 따른 에너지 절약을 위해 공공부문 '승용차 5부제(요일제)'가 본격 시행된 25일 서울 종로구 정부서울청사 출입문에서 청사관리소 관계자들이 승용차 5부제 캠페인을 하고 있다. 2026.3.25 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

25일 업계에 따르면 SK그룹은 오는 30일부터 국내 운영 중인 모든 사업장을 대상으로 차량 5부제를 시행한다.

번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별로 운행을 제한(월 1·6, 화 2·7, 수 3·8, 목 4·9, 금 5·0)하며 전 계열사 임직원의 적극적인 참여를 독려할 예정이다.

다만 전기·수소차와 장애인, 임산부, 미취학 아동 탑승 차량 등은 5부제 대상에서 예외로 둔다.

사업장별로 에너지 절감 캠페인도 실시한다. 점심시간 및 퇴근 후 전체 소등을 의무화하고, 냉방 26도 이상, 난방 18도 이하의 설정 온도 기준을 엄격히 적용하기로 했다.

엘리베이터 격층 운행과 저층(3~4층 이하) 이용 제한 등 실무적인 절감 캠페인도 병행한다.

HD현대는 지난 23일 재계에서 가장 먼저 차량 10부제 자율 참여를 선언했다.

HD현대는 사내 전사 공문을 통해 에너지 절감 방안을 수립하고 이를 전 그룹사와 사업장에 공지했다.

사무용품, 비닐, 플라스틱 등 석유화학 파생상품을 절약할 것도 요청했다. 사옥 내 저층부 이동 시에는 엘리베이터 이용을 자제하고 계단 걷기를 권고하고 있다. 점심시간 등 사무 공간 자리를 비울 때는 조명을 끄도록 했다.

퇴근 시에는 컴퓨터 본체와 모니터, 프린터 등 사무기기 전원을 차단해 불필요하게 대기 전력이 소모되지 않는 조치도 시행한다.

산업계의 이번 조치는 정부의 에너지 절약 방침에 발맞춘 행보다. 정부는 중동전쟁 여파로 인한 에너지 수급 불안에 따른 우려를 덜기 위해 국민에 협조를 요청했다.

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HD현대 관계자는 "정부의 에너지 절약 방침에 동참하고자 이 같은 공문을 안내했다"며 "향후에도 에너지 절약 방안을 적극 수립하고 권고하겠다"고 밝혔다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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