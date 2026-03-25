K팝 무대 연중무휴 운영 구상

유동인구, 연관 산업 육성 포함

국민의힘 서울시장 예비 후보인 윤희숙 전 의원이 서울 전체를 거대한 경제 플랫폼으로 만드는 서울노믹스(seoul-nomics) 전략을 구체화했다. K콘텐츠 글로벌 파급력을 토대로 인공지능(AI) 기술 및 연관 산업을 결합해 부가가치를 창출하는 'K-컬처 넥서스'를 조성하겠다는 구상을 밝혔다.

윤 전 의원은 25일 창동차량기지가 보이는 서울 노원구청 옥상에서 이런 내용의 발표를 했다.

국민의힘 서울시장 예비 후보인 윤희숙 전 의원이 25일 서울 노원구청 옥상에서 K-컬처 넥서스 구상을 설명하고 있다. 윤희숙 캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

윤 전 의원은 이 자리에서 "서울의 새로운 성장 엔진이 부재하다"고 진단했다. 특히 "BTS 광화문 공연이나 K팝 데몬 헌터스 열풍처럼 폭발적인 브랜드 가치가 단시간 내에 휘발돼버리는 것이 문제"라고 짚었다.

윤 전 의원은 이를 극복하기 위해 세계적인 팬덤 열정과 탁월한 콘텐츠를 도시의 산업 역량 및 청년 일자리로 전환하는 서울노믹스 체제 구축이 필요하다고 봤다. 특히 창동에 조성하겠다고 밝힌 K-컬처 넥서스가 주요한 역할을 하게 될 것으로 봤다.

K-컬처 넥서스(서울팬덤 코엑스)는 대중문화 역량을 극대화하기 위해 연중무휴로 운영하는 핵심 인프라다. 1년 내내 K팝 무대가 끊이지 않도록 공연 기획을 지원해 국내외로 상시적인 유동 인구를 창출하고 연관 산업을 키우는 데 목적을 둔다.

윤 전 의원은 AI 기반의 콘텐츠 제작 고도화로 서울노믹스의 기술적 정점을 높이려는 계획도 두고 있다. 이러한 전략의 실행력을 극대화하기 위해 서울시 제2청사를 창동에 배치하겠다는 구상이다. 제2청사는 서울노믹스의 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

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윤 전 의원은 "창동 K-컬처 넥서스에 상시성, 연계성, 현장성이라는 세 가지 핵심 동력을 부여해 서울의 문화 자산과 인적 역량을 집결시키겠다"며 "이를 통해 서울의 정체를 돌파하고 서울 경제의 재도약 기회를 반드시 창출할 것"이라고 했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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