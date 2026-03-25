국제공동비축 UAE 원유 200만배럴, 한국석유공사 여수 비축기지 입고

한·UAE 정부간 협력 확보 원유, 우선구매권 행사 국내 전량 공급

자원안보위기 경보가 내려진 가운데 한국과 UAE 정부 간 협력을 통해 확보한 UAE 원유가 국내에 공급되고 있는 것으로 확인됐다.

한국석유공사(사장 손주석)는 25일 UAE 아부다비 국영석유사(ADNOC)와 국제공동비축 사업으로 확보한 원유 200만배럴을 여수 석유비축기지에 입고 중이라고 알렸다.

공사는 해당 물량에 대해 우선구매권을 행사했다. 해외 반출 없이 국내에 공급하기 위한 절차도 마쳤다. 4월 중 전량을 국내 정유사에 공급할 예정이다.

이번 물량은 한·UAE 정부 간 협력에 따른 도입분 일부다. 200만배럴을 시작으로 추가 물량도 순차적으로 도입된다.

공사는 중동 사태 발발 이후 국제공동비축 원유를 활용해 수급 안정에 대응해 왔다. 지난달 28일 이후 공사 기지에 저장된 국제공동비축 원유 987만배럴을 국내 정유사에 공급했다.

이는 정부 보유 비축유 1억배럴의 약 10% 수준이다. 정부 비축유를 방출하지 않고도 국제공동비축 물량으로 공급을 이어가면서 수급 안정을 꾀하겠다는 계획이다.

AD

국제공동비축 사업은 공사가 보유한 비축시설을 산유국 국영석유사 등에 임대하는 방식이다. 공급 물량을 국내 정유사에 제공하고 수급 위기 시 우선구매권을 통해 국내 공급을 보장하는 구조다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>