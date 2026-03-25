스피어코퍼레이션, 글로벌 우주발사업체 '공급망 전략 허브' 역할…협력 관계 고도화

스피어 스피어 close 증권정보 347700 KOSDAQ 현재가 46,150 전일대비 3,150 등락률 +7.33% 거래량 1,933,034 전일가 43,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 [특징주]스피어, 스페이스X 발사 수혜 기대감에 강세 [특징주]스피어, 52주 신고가…美 우주항공 업체 공급 계약 전 종목 시세 보기 코퍼레이션이 글로벌 우주발사업체와의 협력을 강화하며 공급망 전략 허브로서의 역할을 확대한다.

스피어는 25일 글로벌 우주발사업체와 안전재고(Safety Stock) 관리 및 운영에 관한 부속 합의서를 체결했다고 밝혔다. 이를 통해 기존 협력 관계를 한층 고도화했다는 설명이다.

스피어는 해당 우주발사업체의 초기 협력 파트너로 참여해 주요 프로젝트와 함께 성장해 온 기업이다. 이번 합의는 10년 장기 계약을 기반으로 구축된 협력 관계가 단순한 공급을 넘어 운영 체계 전반으로 확대됐다는 점에서 의미가 크다.

특히 이번 합의를 통해 스피어는 글로벌 우주발사업체 공급망 내에서 핵심 물류 허브이자 전략적 거점 역할을 수행하게 됐다. 원자재 단계부터 재고 관리와 배분까지 공급망 전반을 아우르는 기능을 담당하게 되면서, 공급망 내 입지가 한층 강화됐다.

또한 안전재고 운영 체계가 명확히 정립되면서 프로젝트 상황에 따른 신속하고 유연한 대응이 가능해졌다. 이는 우주개발 프로젝트 특성상 요구되는 높은 수준의 공급 안정성과 대응 속도를 동시에 확보하는 기반이 될 것으로 평가된다.

이 같은 운영 구조 고도화는 리드타임 단축과 공급 리스크 최소화로 이어질 전망이다. 사전에 확보된 재고와 체계적인 운영 시스템을 통해 생산과 공급 과정의 불확실성을 줄이고 안정적인 공급 환경을 구축했다는 점에서 의미가 있다.

스피어 관계자는 "이번 합의는 10년 장기 계약으로 이어온 협력 관계가 실제 운영 체계로 확장된 것"이라며 "글로벌 공급망 내 전략적 거점으로서 역할을 수행하게 됐다는 점에서 중요한 전환점"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 핵심 고객사와의 협력 구조를 지속적으로 고도화하며 글로벌 우주항공 공급망에서의 입지를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편 스피어는 글로벌 주요 고객사와의 장기 협력을 기반으로 고부가가치 소재 및 부품 공급 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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