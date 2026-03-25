이니텍, 수협은행 인터넷뱅킹 구축 참여…SI 사업 확장 본격 시동
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보안·금융 IT 전문기업 이니텍 이니텍 close 증권정보 053350 KOSDAQ 현재가 3,225 전일대비 75 등락률 +2.38% 거래량 89,444 전일가 3,150 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 이니텍, 원화 스테이블코인 PoC 2단계 착수…블록체인 결제 인프라 선점 목표 이니텍, 아임솔텍과 증권 분야 총판 계약 체결…제로트러스트·CNAPP 시장 공략 가속화 이니텍, 주주가치 제고 차원 자기주식 100만주 소각 결정 이 수협은행 인터넷뱅킹 구축 사업에 참여하며 시스템통합(SI) 사업 확대에 나섰다.
이니텍은 삼성SDS와 협력해 수협은행 인터넷뱅킹 구축과 관련된 시스템 구축 및 하드웨어·소프트웨어 공급 계약을 체결하고 본격적인 사업 수행에 착수했다고 25일 밝혔다. 이번 프로젝트는 금융 소비자와 은행을 연결하는 핵심 채널인 인터넷뱅킹 시스템을 고도화하는 것이 목적이다.
계약 규모는 약 78억원이며, 사업 기간은 2026년 3월부터 내년 5월까지 약 14개월이다. 프로젝트에는 시스템 구축뿐 아니라 관련 하드웨어와 소프트웨어 공급이 포함된다.
인터넷뱅킹은 금융 소비자와 은행 간 주요 접점으로, 안정성과 보안성, 사용자 경험을 동시에 요구하는 분야다. 금융권의 디지털 전환이 가속화되면서 관련 시스템 구축 수요도 꾸준히 증가하고 있다.
이니텍은 이번 사업에서 개인뱅킹 시스템 구축을 비롯해 UI/UX 개선, IT 인프라 환경 구축, 금융 보안 체계 강화 등 핵심 영역을 담당한다. 회사는 그동안 금융 IT 및 보안 분야에서 쌓아온 경험과 수협은행과의 협업 이력을 기반으로 이번 프로젝트에 참여하게 됐다.
이니텍은 이번 사업을 통해 디지털 인프라 구축 역량과 SI 수행 능력을 강화하고, 향후 관련 사업 확장의 기반을 마련한다는 계획이다.
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회사 관계자는 "금융권 핵심 디지털 채널 구축 사업에 참여한다는 점에서 의미가 크다"며 "축적된 금융 IT 및 보안 기술을 바탕으로 안정적인 사업 수행에 집중하고, 이를 계기로 SI 사업 확장 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.
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