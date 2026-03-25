제5기 정기 주주총회 개최

자산가치 할인율 30% 이하 목표

SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 605,000 전일대비 10,000 등락률 +1.68% 거래량 403,581 전일가 595,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 전 종목 시세 보기 가 사상 최대 실적을 바탕으로 주주가치 제고와 미래 성장 동력 확보를 위한 경영 행보에 나선다.

25일 SK스퀘어 본사 T타워 수펙스홀에서 SK스퀘어 제5기 정기 주주총회가 진행되고 있다. SK스퀘어 AD 원본보기 아이콘

SK스퀘어는 25일 서울 본사 T타워에서 제5기 정기 주주총회를 열어 올해부터 2028년까지의 새로운 주주환원 정책을 발표했다. 우선 올해부터 내년 초까지 총 3100억원 규모의 주주환원을 실행할 계획이다. 이는 지난해 2000억원 규모의 자사주 매입보다 늘어난 수치다. 향후 3년간 경상 배당수입의 30% 이상과 투자 성과의 일부를 자사주 매입·소각이나 현금배당에 투입한다는 방침이다. 구체적인 시점 및 방식은 향후 이사회 의결을 거쳐 결정될 전망이다.

또한 자본준비금 5.89조원을 이익잉여금으로 전입하기로 했다. 해당 자본 전입을 통해 지속가능한 주주환원 구조를 만들겠다는 취지다.

SK스퀘어는 지난해 연결 기준 매출 1조 4115억원, 영업이익 8조 7974억원, 순이익 8조 8187억원을 기록하며 사상 최대 이익을 달성했다. 기업가치 제고를 위한 핵심 지표인 순자산가치(NAV) 할인율 개선도 눈에 띈다. SK스퀘어의 NAV 할인율은 지난 24일 기준 46.4%를 기록하며 기존 2027년 목표치(50% 이하)를 조기에 달성했다. 회사는 2028년까지 할인율을 30% 이하로 낮추겠다는 상향된 목표를 제시했다.

이날 주총에서는 인공지능(AI)·반도체 중심의 신규 투자 전략도 발표됐다. SK스퀘어는 올해 AI를 중심으로 포트폴리오의 본원적 경쟁력을 강화하고 미래 성장을 준비한다는 계획이다. 특히 AI 진화의 병목을 해소하는 AI 인프라 영역과 반도체 밸류체인 영역에서 투자처를 물색할 예정이다.

김정규 SK스퀘어 대표이사 사장. SK스퀘어 원본보기 아이콘

김정규 SK스퀘어 대표이사는 "AI 도입으로 포트폴리오의 사업모델을 혁신하고 AI·반도체 신규 투자를 준비해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편, 주총 직후 이사회 의결을 거쳐 김정규 사장이 대표이사로 선임됐다. 또한 기타비상무이사로 유영상 수펙스추구협의회 AI위원장이, 신규 사외이사로 서영호 전 KB금융지주 글로벌 사업부문장 부사장이 각각 선임됐다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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