장관호 단일후보 확정 반발 "비민주적 추대"

"합의 결렬 경선 무산 상식…도민기만"

교사·교육장 거친 전문가…"흔들림 없이 완주"

민주진보교육감 전남도민공천위원회가 장관호 후보를 단일후보로 최종 확정한 가운데, 김해룡 전남광주교육감 예비후보가 이를 "비민주적 일방적 추대"라며 강하게 반발하고 나섰다.

25일 김해룡 예비후보는 "전남공천위의 후보 결정은 당초 합의한 절차에 따른 경선이 아닌 비민주적 추대이며, 본인은 이에 동의한 적이 없다"고 밝혔다.

김해룡 전남광주교육감 예비후보. 김 예비후보 측 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 전남공천위는 지난 19일 참가단체 대표 온라인 총회에서 97.2%의 찬성으로 '공천위원 투표 절차 진행' 안건을 의결한 뒤, 참여 위원 88.23%의 찬성표를 얻어 장 후보를 단일후보로 확정했다.

공천위 측은 "특정인을 위한 정치적 선택이 아니라 전남·광주 교육을 반드시 변화시켜야 한다는 절박한 요구를 반영한 결과"라며 "현재 이 상태로는 통합시대 교육을 감당할 수 없어 단일화는 필수였다"고 설명했다.

하지만 김 예비후보는 이 같은 공천위의 발표가 도민들에게 혼란을 주고 있다고 지적했다. 그는 "중재안에 동의하지 않았다는 이유만으로 일방적으로 본인을 배제한 채, 정상적인 경선 절차 없이 전교조 지부장 출신 후보를 대상으로 찬반투표를 실시해 추대 후보로 결정했다"며 "후보 간 합의가 결렬되었다면 경선 무산을 선언해야 하는 것이 상식"이라고 목소리를 높였다.

그동안 자칫 '흙탕물 싸움'으로 비칠 것을 우려해 말을 아껴왔다는 김 예비후보는 "지지자들로부터 '경선에서 탈락한 것인지', '선거에 나오지 못하는 것인지' 묻는 문의와 분노가 이어져 부득이하게 사실을 밝히게 됐다"고 덧붙였다.

현재 김 예비후보 측은 이번 사안에 대해 여러 가지 대응 방안을 신중하게 검토 중인 것으로 알려졌다. 김 예비후보는 "교육은 이념과 갈등이 아니라 통합과 안정의 리더십으로 이끌어야 한다"며 차별성을 부각했다.

AD

그는 영어교사를 시작으로 교감·교장, 장학사·장학관·교육장, 대통령 소속 국가교육위원회 디지털·AI교육 특별위원까지 역임한 점을 강조하며 "학교 현장과 교육 행정, 국가교육정책을 모두 경험한 검증된 교육전문가로서 어떠한 어려움이 있더라도 끝까지 완주하겠다"고 지지를 호소했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>