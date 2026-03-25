호남대학교 RISE사업단이 국내 엔지니어링 기업 ㈜하이맥과 소방방재 분야 전문인력 양성과 산업 발전을 위한 상호 업무협약(MOU)을 체결했다. 호남대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

호남대학교 RISE사업단은 국내 엔지니어링 기업 ㈜하이맥과 소방방재 분야 전문인력 양성과 산업 발전을 위한 상호 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 재난·안전 환경 변화에 대응할 수 있는 실무형 인재 양성과 산학 간 실질적인 협력 기반 구축을 목적으로 마련됐으며, 소방행정학과 이종화 교수가 주도적으로 추진했다.

협약의 주요 내용은 ▲소방방재 관련 교육과정 공동 운영 및 프로그램 개발 ▲현장 중심 실습 지원 및 기술 교류 ▲산학 공동연구 추진 ▲취업 연계 협력 ▲교육시설 및 장비 공동 활용 등이다.

양 기관은 산업 현장의 수요를 반영한 실무 중심 교육을 강화하고, 학생들의 현장 적응력과 취업 경쟁력 향상에 중점을 둘 계획이다.

㈜하이맥 관계자는 "기업이 요구하는 실무형 인재 양성과 기술 교류를 통해 상호 발전할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "산업 현장과 연계된 협력을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

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이종화 교수는 "이번 협약은 대학과 산업체 간 협력을 통해 지역사회 재난안전 역량을 강화하는 계기가 될 것"이라며 "현장 중심 교육과 산학협력 확대를 통해 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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