올해 임업직불금 방문 신청접수가 내달부터 시작된다.

산림청은 내달 1~30일 '2026년 임업·산림 공익직접지불금(임업직불금)' 방문 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

방문 신청은 인터넷 활용이 어려운 임업인을 위해 한 달간 산지 소재지 읍·면·동 행정복지센터에서 진행한다. 온라인 신청은 이달부터 내달까지 임업인통합포털 홈페이지에서 할 수 있다.

신청 기간이 지나면 임업직불금 지급 대상에서 제외돼 현재 임업직불금 지급 대상에 포함된 임업인은 반드시 내달 30일까지 온라인 또는 현장 방문을 통해 신청을 완료해야 한다.

임업직불금은 일정 요건을 충족한 임업인에게 지급된다. 자격 요건 및 신청 서류 등 기타 자세한 내용은 산림청 또는 지방정부 홈페이지에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

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김대환 산림청 임업직불제 팀장 "임업직불금은 임업인의 소득 안정을 돕고 산림의 공익적 기능을 강화하기 위해 마련된 중요한 제도"라며 "대상에 포함된 임업인은 반드시 내달 말까지 신청을 완료해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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