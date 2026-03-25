복지 사각지대 해소 위해 3년 연속 기부

휴롬이 김해시 복지 사각지대를 발굴·지원하기 위해 1억5000만원을 기부했다.

휴롬 사옥 전경. 휴롬 AD 원본보기 아이콘

휴롬은 김해시, 김해시종합사회복지관과 민관 협력을 통해 3년 연속 '11求(구) 가야 행복충전사업'에 참여한다고 25일 밝혔다.

응급구조 전화번호인 119에서 착안한 '11求(구) 가야 행복충전사업'은 복지 사각시대에 놓인 위기가구 지원을 위한 민관 협력사업이다. 휴롬은 지난 2024년 민관 MOU를 체결했다.

김해시는 위기가구 발굴, 김해시종합사회복지관은 사업 수행을 진행하고 있으며 휴롬은 김해지역기업으로서 2024년 1억원, 2025년 1억5000만원을 기부하며 3년째 지속적인 사회공헌을 이어오고 있다.

기부금은 위기가구의 주거비와 의료비, 생계비 등 복지 사각지대 위기 구호비 지원을 통해 가정 내 위기 완화·해소와 재기 지원에 쓰인다.

휴롬은 '건강'이라는 경영철학을 최우선으로 지역 내 사회공헌을 통해 복지 사각지대에 있는 위기가구 구성원들을 지속적으로 지원할 방침이다.

AD

김영기 휴롬 회장은 "휴롬은 50년 이상 김해지역에서 사업을 이어온 기업이자 건강기업으로서 앞으로도 건강한 지역사회를 위한 나눔을 지속적으로 실천하는데 앞장서겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>