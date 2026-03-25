2026 상반기 생성형 AI 역량 강화 연수 포스터. AD 원본보기 아이콘

광주시교육청은 초·중·고·특수학교 교원 280여 명을 대상으로 '2026 상반기 생성형 AI 역량 강화 연수'를 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 연수는 교원들이 생성형 AI 기술을 이해하고, 학생들에게 책임감 있고 안전한 디지털 학습 환경을 제공할 수 있는 역량을 갖추도록 돕기 위해 마련됐다.

연수는 최신 AI 도구를 활용해 수업자료를 제작하고 행정 업무를 효율화하는 등 교사가 교육 본연의 활동에 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

교원의 디지털 숙련도에 따라 초급·중급·심화 과정으로 나눠 운영되며, 모든 과정은 온라인으로 진행된다.

또 기술 전문가가 기능의 궁금증을 해소해주는 '헬프 세션'을 운영해 실습 과정에서 발생하는 어려움을 해결할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 AI 활용 자격 과정과 연계해 교원의 디지털 전문성을 강화하고, 오는 6월에는 교사들이 팀을 이뤄 AI 기술을 수업과 행정 업무 혁신에 적용한 사례를 발표하는 행사도 열 예정이다.

AD

이정선 교육감은 "이번 연수를 통해 교원들이 변화하는 디지털 기술을 학교 현장에서 유용하게 사용하길 바란다"며 "교육의 질 향상을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>