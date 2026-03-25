일본의 정규직 노동자 평균 월급이 34만600엔(약 321만3527원)으로 역대 최고치를 기록한 가운데 남녀 간 임금 격차도 사상 최소 수준으로 좁혀진 것으로 나타났다.

25일 일본 후생노동성의 '2025년 임금구조 기본통계조사'에 따르면 정규직 등 일반 노동자의 평균 월급은 전년 대비 3.1% 증가한 34만600엔으로 나타났다.

일본 도쿄 신주쿠 거리. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1976년 조사를 시작한 이래로 가장 높은 수준이다.

특히 성별 간 임금 격차가 크게 줄었다. 남성은 2.8% 증가한 37만3400엔, 여성은 3.9% 증가한 28만5900엔으로 여전히 차이가 있지만, 조사 개시 이후 임금 격차가 가장 좁혀졌다. 남성 임금을 100으로 환산했을 때 여성 임금 수준은 76.6으로 전년보다 0.8 포인트 상승했다.

후생노동성은 여성의 정규직 채용 확대와 과장급 이상 관리직 비율이 증가한 점 등이 영향을 미친 것으로 분석했다.

산업별로는 전기·가스·수도업이 44만4000엔으로 가장 높았고, 이어 학술연구, 전문·기술서비스업이 44만300엔으로 뒤따랐다. 숙박·음식 서비스업은 27만7200엔으로 가장 낮게 나타났다.

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기업 규모 별 임금 격차는 오히려 확대된 것으로 나타났다. 상시 근로자 1000명 이상의 대기업 임금은 38만5100엔으로 5.7% 증가했다. 반면 중기업은 1.0% 증가한 32만6200엔, 소기업은 2.1% 늘어난 30만5600엔에 그쳤다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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