롤콜 이벤트 진행… 참여자 55명 추첨 통해 상품권 증정

부산지방보훈청(청장 이남일)은 서해수호의 날을 맞아, 서해수호 55용사의 숭고한 희생을 기리고 국민적 추모 분위기 확산을 위해 온라인 롤콜(Roll-Call) 이벤트를 진행하고 있다.

이번 '서해수호 55용사 롤콜 이벤트'는 부산지방보훈청 온라인 플랫폼 '여기서 보훈합니다'를 통해 3월 10일부터 3월 29일까지 운영된다.

참여 방법은 서해수호 55용사 가운데 한 명의 계급과 이름을 작성하고 추모 메시지를 남기면 된다. 참여자 중 추첨을 통해 55명에게 1만원 상당의 상품권이 제공될 예정이다.

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부산지방보훈청 관계자는 "서해수호의 날은 국가 안보와 국민을 위해 헌신한 영웅들의 희생을 기억하는 날"이라며 "많은 국민이 이번 롤콜 이벤트에 참여해 서해수호 55용사의 숭고한 정신을 다시 한번 되새기고 추모해 주시길 바란다"고 말했다.

이벤트 당첨자는 4월 3일 이내 '여기서 보훈합니다' 플랫폼을 통해 발표되며, 자세한 참여 방법과 결과는 해당 홈페이지에서 확인할 수 있다.

부산지방보훈청 서해수호의 날 롤콜(Roll-Call) 이벤트 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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