락앤락, 스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러 출시

빨대 포함한 듀얼캡 장착

빨대 분리 세척 가능

락앤락이 빨대를 사용하거나 직접 음용이 가능한 듀얼캡 구조의 '스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러'를 출시했다.

스쿨핏 마이픽 듀얼캡 텀블러는 아이의 음용 습관이나 상황에 따라 마시는 방식을 유연하게 선택할 수 있다.

듀얼캡 구조를 통해 빨대 사용과 직접 음용이 가능하며 이중진공 구조를 적용해 최대 44시간 보냉, 최대 13시간 보온이 가능하다.

안전성도 강화했다. 바디 내부는 내구성이 뛰어나고 위생관리에 용이한 STS316L 스테인리스 소재를 적용했고, 이중 잠금 구조로 내용물이 샐 걱정도 없다.

원터치 버튼으로 어린이도 한 손으로 간편하게 열 수 있으며, 빨대를 분리 세척할 수 있어 위생적으로 사용할 수있다.

다채로운 컬러에 자동차, 공룡, 정글프렌즈, 발레리나 등 귀여운 일러스트를 적용한 디자인도 눈길을 끈다.

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락앤락 관계자는 "듀얼캡 하나로 아이의 습관이나 상황에 맞게 음료를 마실 수 있는 데다, 안전성과 사용 편의성, 귀여운 디자인까지 갖춰 부모와 아이 모두 만족할 수 있는 제품"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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