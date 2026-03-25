코스피, 기관 순매수
증권주 강세
코스닥, 3%대 상승 마감

미국이 이란 측에 휴전안을 전달했다는 소식에 국내 증시가 상승 마감했다. 다만 미 국방부의 82공수사단 파견 소식에 따른 지상군 투입 우려 등 완화적 발언과 다른 실제 행동으로 불확실성이 짙어지자 장 중 상승폭은 축소됐다.


25일 코스피는 전일 대비 88.29포인트(1.59%) 오른 5642.21로 거래를 마쳤다. 이날 126.41포인트(2.28%) 오른 5680.33으로 거래를 시작했지만 이보다 상승 폭은 줄었다.

투자 주체별로는 외국인과 개인이 각각 1조464억9200만원, 1조9965억8200만원 순매도했다. 반면 기관은 2조7336억4600만원 순매수했다.


업종별로는 대부분 강세로 거래를 마쳤다. 증권(6.85%) 상승 폭이 가장 컸으며 의료·정밀기기(5.35%), 금속(3.52%), 종이·목재(3.42%) 등이 강세를 보였다. 전기·가스(-0.51%), 비금속(-0.12%)은 소폭 하락 마감했다.

시가총액 상위 종목별로 살펴보면 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,300 전일대비 6,200 등락률 +10.15% 거래량 5,318,194 전일가 61,100 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (9.1%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 992,000 전일대비 67,000 등락률 +7.24% 거래량 145,536 전일가 925,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 "조선업 판 바꾸는 전동화…연구의 답은 상용화에 있다"[K산업, 미래설계자들] 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 (7%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,400,000 전일대비 65,000 등락률 +4.87% 거래량 212,669 전일가 1,335,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 STX엔진, 한화에어로스페이스에 인도 수출 엔진조립체 공급 STX엔진, 한화에어로스페이스에 방위사업용 수출엔진 공급 크래프톤, 김창한 대표 3기 체제…"프랜차이즈 IP 기업 전환 속도" (4.1%)이 강세를 보였다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자

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코스닥 지수는 이날 11.87포인트(1.06%) 오른 1133.31로 거래를 시작했지만 상승 폭이 증가한 채로 마감했다. 코스닥은 전일 대비 38.11P(3.4%) 증가한 1159.55에 마감했다.


투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 3930억4800만원, 126억6300만원 순매수했으며 개인은 4054억6000만원 순매도했다.


업종별로는 제약(4.98%), 제조(3.78%), 종이·목재(3.5%), 금융(3.38%), 의료·정밀기기(3.53%) 등이 강세였다.


시가총액 상위 종목별로는 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,115,000 전일대비 179,000 등락률 +19.12% 거래량 376,581 전일가 936,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...개별 종목은 물론 ETF까지? [특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리 이 전일 대비 19.7% 올랐으며 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 446,500 전일대비 23,000 등락률 +5.43% 거래량 104,892 전일가 423,500 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 (5.1%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 250,000 전일대비 11,500 등락률 +4.82% 거래량 190,348 전일가 238,500 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 (5%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 213,500 전일대비 9,500 등락률 +4.66% 거래량 319,968 전일가 204,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (4.6%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 203,000 전일대비 10,000 등락률 +5.18% 거래량 504,285 전일가 193,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 (4.6%)가 강세였다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 98,000 전일대비 7,000 등락률 -6.67% 거래량 541,606 전일가 105,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 (-6.8%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 25,850 전일대비 1,200 등락률 -4.44% 거래량 24,609,222 전일가 27,050 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 (-4.4%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 316,500 전일대비 10,500 등락률 -3.21% 거래량 172,012 전일가 327,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 (-3.9%)은 하락 마감했다.


이경민 대신증권 연구원은 국내 증시 상승 폭 축소에 대해 "트럼프 행정부가 이란 측에 휴전안을 전달했다는 소식에 증시가 상승 출발했다"면서도 "실제로 취해지는 행동은 여전히 불확실성으로 잔존하며 공수사단 중동 투입 승인 등 수일 내 배치 가능성이 제기되면서 장 중 상승 폭이 축소됐다"고 말했다. 이어 "휴전 발언을 기점으로 급락했던 유가도 소폭 반등했으나 국내 증시가 유가에 연동되는 모습을 보이며 여전히 시장의 의구심이 남아있다"고 덧붙였다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.5원 오른 1499.7원에 마감했다.


오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
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