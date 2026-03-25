코스피, 기관 순매수

증권주 강세

코스닥, 3%대 상승 마감

미국이 이란 측에 휴전안을 전달했다는 소식에 국내 증시가 상승 마감했다. 다만 미 국방부의 82공수사단 파견 소식에 따른 지상군 투입 우려 등 완화적 발언과 다른 실제 행동으로 불확실성이 짙어지자 장 중 상승폭은 축소됐다.

25일 코스피는 전일 대비 88.29포인트(1.59%) 오른 5642.21로 거래를 마쳤다. 이날 126.41포인트(2.28%) 오른 5680.33으로 거래를 시작했지만 이보다 상승 폭은 줄었다.

투자 주체별로는 외국인과 개인이 각각 1조464억9200만원, 1조9965억8200만원 순매도했다. 반면 기관은 2조7336억4600만원 순매수했다.

업종별로는 대부분 강세로 거래를 마쳤다. 증권(6.85%) 상승 폭이 가장 컸으며 의료·정밀기기(5.35%), 금속(3.52%), 종이·목재(3.42%) 등이 강세를 보였다. 전기·가스(-0.51%), 비금속(-0.12%)은 소폭 하락 마감했다.

시가총액 상위 종목별로 살펴보면 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 67,300 전일대비 6,200 등락률 +10.15% 거래량 5,318,194 전일가 61,100 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (9.1%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 992,000 전일대비 67,000 등락률 +7.24% 거래량 145,536 전일가 925,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 "조선업 판 바꾸는 전동화…연구의 답은 상용화에 있다"[K산업, 미래설계자들] 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 전 종목 시세 보기 (7%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,400,000 전일대비 65,000 등락률 +4.87% 거래량 212,669 전일가 1,335,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 STX엔진, 한화에어로스페이스에 인도 수출 엔진조립체 공급 STX엔진, 한화에어로스페이스에 방위사업용 수출엔진 공급 크래프톤, 김창한 대표 3기 체제…"프랜차이즈 IP 기업 전환 속도" 전 종목 시세 보기 (4.1%)이 강세를 보였다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스닥 지수는 이날 11.87포인트(1.06%) 오른 1133.31로 거래를 시작했지만 상승 폭이 증가한 채로 마감했다. 코스닥은 전일 대비 38.11P(3.4%) 증가한 1159.55에 마감했다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 3930억4800만원, 126억6300만원 순매수했으며 개인은 4054억6000만원 순매도했다.

업종별로는 제약(4.98%), 제조(3.78%), 종이·목재(3.5%), 금융(3.38%), 의료·정밀기기(3.53%) 등이 강세였다.

시가총액 상위 종목별로는 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,115,000 전일대비 179,000 등락률 +19.12% 거래량 376,581 전일가 936,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...개별 종목은 물론 ETF까지? [특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리 전 종목 시세 보기 이 전일 대비 19.7% 올랐으며 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 446,500 전일대비 23,000 등락률 +5.43% 거래량 104,892 전일가 423,500 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 (5.1%), ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 250,000 전일대비 11,500 등락률 +4.82% 거래량 190,348 전일가 238,500 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 (5%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 213,500 전일대비 9,500 등락률 +4.66% 거래량 319,968 전일가 204,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (4.6%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 203,000 전일대비 10,000 등락률 +5.18% 거래량 504,285 전일가 193,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 (4.6%)가 강세였다. 반면 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 98,000 전일대비 7,000 등락률 -6.67% 거래량 541,606 전일가 105,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-6.8%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 25,850 전일대비 1,200 등락률 -4.44% 거래량 24,609,222 전일가 27,050 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 (-4.4%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 316,500 전일대비 10,500 등락률 -3.21% 거래량 172,012 전일가 327,000 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 위기일 수도, 저가매수 기회일 수도? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 전 종목 시세 보기 (-3.9%)은 하락 마감했다.

이경민 대신증권 연구원은 국내 증시 상승 폭 축소에 대해 "트럼프 행정부가 이란 측에 휴전안을 전달했다는 소식에 증시가 상승 출발했다"면서도 "실제로 취해지는 행동은 여전히 불확실성으로 잔존하며 공수사단 중동 투입 승인 등 수일 내 배치 가능성이 제기되면서 장 중 상승 폭이 축소됐다"고 말했다. 이어 "휴전 발언을 기점으로 급락했던 유가도 소폭 반등했으나 국내 증시가 유가에 연동되는 모습을 보이며 여전히 시장의 의구심이 남아있다"고 덧붙였다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.5원 오른 1499.7원에 마감했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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