국민성장펀드 대응 본격화… 2000억원 규모 특별자금 지원

부산은행·부산시·상공회의소가 첨단산업 육성을 위한 공동 전선에 나섰다.

BNK부산은행(은행장 김성주)은 25일 부산시청에서 부산시, 부산상공회의소와 함께 '국민성장펀드 대응과 지역 첨단전략산업 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 본격적인 지원에 나선다.

부산은행이 부산시, 부산상의와 국민성장펀드 대응 업무협약을 맺고 있다. 부산은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 정부의 생산적 금융 확대 정책인 국민성장펀드에 대응하고, 부산지역 첨단전략산업의 체계적 육성과 지역 기업의 성장 기반 강화를 위해 마련됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲부산형 메가 프로젝트 발굴 ▲유망 기업 풀(Pool) 구축 ▲첨단산업 분야 지역기업 특별자금 지원 ▲정부와 정책금융기관과의 협력 네트워크 강화 등 다양한 분야에서 협력을 확대하기로 했다.

특히 부산은행은 협약의 실행력을 높이기 위해 본점 1층에 '국민성장펀드 금융 상담창구'를 마련해 신청 기업을 대상으로 맞춤형 금융 상담을 제공할 예정이다. 이와 함께 지역 첨단전략산업 분야 기업을 대상으로 총 2000억원 규모의 특별자금도 지원한다.

김성주 부산은행장은 "이번 협약은 지자체와 상공계, 금융권이 함께 지역 첨단전략산업을 육성하기 위한 출발점"이라며 "지역 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 실질적인 금융지원을 이어가겠다"고 말했다.

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부산은행은 지난 12일 '넥스트 루트(Next Root)' 협약을 통해 지역 전통기업 지원에도 나서며, 총 5000억원 규모의 보증서 대출을 공급하는 등 중소기업을 위한 생산적 금융 지원을 지속 확대하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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