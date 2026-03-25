선정 과제 4배 증가·150억원 확보



신진·중견 연구 선순환 구조 구축

동아대학교(총장 이해우)가 정부 기초연구사업에서 역대 최대 규모의 성과를 거두며 경쟁력 도약의 발판을 마련했다.

지역 거점대학을 넘어 연구중심대학으로의 체질 전환이 가속화되고 있다는 평가다.

동아대는 과학기술정보통신부가 추진하고 한국연구재단이 지원하는 '2026년도 상반기 개인기초연구사업'에서 지난해 대비 400% 증가한 선정 실적을 기록했다고 25일 전했다.

개인기초연구사업은 연구자 성장 단계에 맞춰 창의적이고 도전적인 기초연구를 지원하는 국가 대표 사업으로, 신진 연구자의 안정적 정착과 중견 연구자의 심화 연구를 동시에 지원하는 데 목적이 있다.

이번 선정은 핵심 연구와 신진연구 등 전 분야에 걸쳐 이뤄졌으며, 동아대는 총 28개 과제에서 약 150억원 규모의 연구비를 확보하는 성과를 거뒀다. 이는 전년도 대비 4배 이상 증가한 수치로, 대학의 기초연구 경쟁력이 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.

특히 핵심연구와 신진연구 분야에서 고른 성과를 거두며, 신진 연구자 육성과 중견 연구자 연구 심화가 맞물리는 '선순환 구조'가 대학 내에 안정적으로 자리 잡았다는 평가다.

핵심연구(유형B)에 선정된 식품영양학과 전미라 교수는 국내 자생식물을 활용해 '뇌-장-심장축(Brain-Gut-Heart axis)'을 기반으로 알츠하이머성 치매와 심혈관질환의 동시 예방 기전을 규명하는 연구를 수행한다. 향후 건강기능식품 및 의약품 개발로 이어질 수 있는 기초연구 성과가 기대된다.

신진연구에 선정된 기계공학과 구본찬 교수는 에너지 인프라의 안전성과 운영 효율 향상을 위한 연구를 통해 미래 에너지 전환 시대의 핵심 기반 기술 확보에 기여할 전망이다.

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이해우 총장은 "이번 성과는 연구자들의 끊임없는 노력과 헌신이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 연구자 중심의 자율적 연구환경을 강화하고, 과학기술 미래를 선도할 지속 가능한 연구기반 구축에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

동아대는 연구자 맞춤형 지원 확대와 연구 인프라 고도화, 학문 후속세대 양성 등을 통해 기초연구 중심대학으로서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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