동아ST, AACR 2026서 항암제 연구성과 9건 발표
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PARP7저해제·이중항체ADC 등 포스터 발표
"동아에스티 연구역량 글로벌 무대에서 입증"
동아에스티 동아에스티 close 증권정보 170900 KOSPI 현재가 44,550 전일대비 1,400 등락률 +3.24% 거래량 12,810 전일가 43,150 2026.03.25 15:30 기준 관련기사 메타비아, 비만치료제 'DA-1726' 단계적 용량 탐색 위한 임상 1상 파트3 IRB 승인 '동아ST 관계사' 메타비아 "MASH 치료 물질 글로벌 특허 확대" 동아ST, 의료 IT기업 도우와 AI 솔루션 협력 는 자회사인 항체약물접합체(ADC) 전문기업 앱티스와 함께 다음달 17일에서 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR 2026)에서 총 9건의 항암제 연구성과를 발표한다고 25일 밝혔다.
이번 학회에서 동아에스티는 자체 개발 중인 PARP7 저해제, HK이노엔과 공동 개발한 EGFR 표적 단백질 분해제, 앱티스와 공동 개발 중인 이중항체 ADC 등 다양한 기전의 비임상 항암제 연구성과를 공개할 예정이다.
PARP7 저해제 관련해서는 ▲면역 활성화와 종양 성장 억제를 유도하는 신규 PARP7 저해제 ▲강력한 항종양 활성을 이끄는 PARP7 저해의 이중 작용 기전 등 2건의 포스터를 발표한다.
HK이노엔과 공동 개발한 EGFR 표적 단백질 분해제 관련해서는 ▲EGFR TKI 내성 비소세포폐암(NSCLC)을 대상으로 한 변이 선택적 EGFR 분해제(SC3613)의 항종양 활성 및 안전성 ▲오시머티닙 내성 극복을 위한 알로스테릭 EGFR 분해제(SC3499) 등 2건의 포스터를 발표한다.
앱티스와 공동으로 개발 중인 이중항체 ADC 항암제 관련해서는 5건의 포스터를 발표한다. ▲CLDN18.2 타깃 ADC DA-3501의 면역 매개 항종양 활성 및 면역항암제 병용 가능성 평가 ▲요로상피암 및 폐 편평상피암 치료를 위한 면역관문 억제와 표적 세포독성을 결합한 NECTIN4와 PD-L1 이중항체 ADC ▲eKiH 기반 CLDN18.2와 HER2 이중항체 ADC를 통한 위암 종양 이질성 극복 ▲eKiH 기반 HER2와 AXL 이중항체 ADC를 통한 고형암 내성 극복 ▲개선된 이종이합체화 플랫폼과 정밀 페이로드 접합 기술을 적용한 이중항체 ADC를 통한 이질적 종양 최적 표적화 등이다.
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동아에스티 관계자는 "이번 AACR 발표는 다양한 기전의 항암 파이프라인과 정밀 표적 치료 전략을 기반으로 동아에스티의 연구 역량을 글로벌 무대에서 입증하는 계기가 될 것"이라며 "앱티스와의 협력을 통해 이중항체 ADC를 비롯한 차세대 항암제 포트폴리오를 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.
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