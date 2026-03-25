블룸버그TV 인터뷰

미국 인공지능(AI) 기업 팔란티어의 시암 상카르 최고기술책임자(CTO)가 24일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 'AI 기술이 실제 주도한 최초의 전쟁'으로 기억될 것이라고 평가했다.

팔란티어 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신에 따르면, 상카르 CTO는 이날 블룸버그TV와 인터뷰에서 "사람들은 되돌이켜볼 때 이번 전쟁이 AI 기술에 의해 주도되고, 강화되며, 생산성이 크게 높아진 최초의 대규모 전투 작전이었다고 평가하게 될 것"이라며 "현대전의 전환점이 될 것"이라고 평가했다.

이날 인터뷰는 상카르 CTO가 워싱턴D.C.에서 열린 '힐 앤 밸리 포럼'에 참석한 가운데 진행됐다. 이 포럼은 미 의원들과 기술 리더들이 AI 등 첨단 기술 분야의 국가안보 문제를 논의하는 연례 모임이다.

상카르 CTO는 팔란티어가 개발한 AI 기반의 '메이븐 스마트 시스템'이 군사적 의사결정 속도를 높이고 표적을 선정하는 과정에서 효율성을 끌어올렸다고 설명했다. 앞서 워싱턴포스트(WP)는 미군이 이란 공습을 시작한 후 첫 24시간 동안 1000여개 표적을 타격하기 위해 이 시스템을 활용했다고 전한 바 있다.

다만 메이븐 플랫폼의 경우 앤스로픽의 '클로드'를 탑재하고 있어 최근 미 국방부와 앤스로픽의 갈등에 직격탄을 맞게 됐다. 미 국방부가 이달 초 앤스로픽을 '공급망 위험'으로 지정하면서 팔란티어는 대체 공급업체를 찾아야 하는 입장이 됐다. 앤스로픽은 이 조치와 관련 미 연방대법원에 제소한 상태다.

또한 상카르 CTO는 이날 콘퍼런스 패널로서 미국이 일회용 공격용 드론 '루카스(LUCAS)' 같은 신형 군사 기술 개발에 있어 '다윈주의적 접근'을 해야 한다고 주장했다. 많이 만들고, 경쟁시켜 최후에 살아남는 것만 남겨야 한다는 얘기다.

그는 "제2차 세계대전 당시 우리는 154개의 서로 다른 항공기 기체를 만들었지만, 그중 실제로 중요한 것은 10개 정도였다"면서 "지금도 다양한 루카스 드론 변형을 동시에 개발, 실전 배치해야 한다"고 말했다.

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그러면서 그는 미국 주요 AI 연구소들이 모든 것을 아는 가상의 AI, 즉 인공일반지능(AGI)에 지나치게 집착하고 있다고 비판했다. 그는 "이 같은 흐름이 일종의 병리적 현상으로 이어지고 있다"며 "많은 연구소가 AGI에 매달리면서 종말론적 전망을 양산하고 있다"고 짚었다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.

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