'폭군의 셰프'·'스터디그룹' 밴프 어워즈 후보 지명

CJ ENM 2년 연속 후보 배출

CJ ENM은 드라마 '폭군의 셰프'와 '스터디그룹'이 '밴프 록키 어워즈' 주요 부문 후보에 올랐다고 25일 밝혔다.

1979년 시작한 이 행사는 미국 에미상, 모나코 몬테카를로 TV 페스티벌과 함께 세계 3대 방송상으로 꼽힌다. 올해 시상식은 6월 16일 캐나다 밴프에서 열린다.

'폭군의 셰프'는 비영어권 드라마 시리즈 부문 후보로 지명돼 캐나다, 대만, 프랑스 작품과 경쟁한다. '스터디그룹'은 비영어권 코미디 시리즈 부문에 이름을 올려 스페인, 네덜란드, 노르웨이 등 작품과 겨룬다.

밴프 록키 어워즈는 객관적인 흥행 지표와 수상 실적을 바탕으로 후보를 지명한다. 지난해 tvN에서 방영한 '폭군의 셰프'는 최고 시청률 20%를 넘겼다. 넷플릭스에서는 '웬즈데이' 시즌 2, '기묘한 이야기' 시즌 5에 이어 하반기 누적 시청 시간 3위를 기록했다. '스터디그룹'은 아시안 아카데미 크리에이티브 어워즈에서 극영화 부문 최우수 작품상을 받았으며, 최근 시즌 2 제작에 착수했다.

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이번 후보 지명으로 CJ ENM은 2년 연속 아시아 콘텐츠 기업 가운데 최다 후보를 배출했다. 지난해에는 드라마 '정년이'와 'LTNS', 예능 '텐트 밖은 유럽'이 최종 명단에 올랐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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