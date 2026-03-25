"요구사항과 욕구 거침없이 쏟아내"

부식 부족, 커피 요구 등…"식탐 너무 강해"

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

윤석열 전 대통령이 수감 생활 중 부식과 관련한 불만을 쏟아낸다는 주장에 이어, 교도관들 사이에서 그를 '진상 손님'이라고 표현했다는 주장이 새롭게 나왔다.

지난 23일 류혁 전 법무부 감찰관은 유튜브 채널 '장윤선의 취재편의점'을 통해 "교도관들과 만나 이야기를 나누는 과정에서 윤 전 대통령을 속칭 '진상 손님'처럼 느꼈다는 표현을 들었다"고 밝혔다.

이어 교도관들에 따르면 윤 전 대통령이 면담 과정에서 자신들의 어려움에 대한 배려 없이 본인의 요구 사항과 욕구만을 거침없이 쏟아냈다며 서운함을 토로했다고 전했다.

그러면서 "윗사람이라면 본인이 원하는 게 있더라도 좀 참고 절제하며 아랫사람에게 양보하는 덕목이 있어야 하는데, 그런 모습이 잘 보이지 않아 실망스러웠다는 취지의 얘기를 했다"라며 "(윤 전 대통령이) 식탐이 강하신 분인 것 같다"고 말했다고 재차 전하며 "허위사실"이라는 윤 전 대통령 쪽 입장을 재반박하기도 했다.

류 전 감찰관은 "교도관들이 (윤 전 대통령에 대한) 자신의 주관적인 느낌을 얘기한 것이 아닌가. 교도관들이 거짓말할 사람들은 아니라고 본다"며 "나는 들은 이야기를 그대로 전한 것일 뿐이다. 문제 될 게 없다고 본다"고 말했다.

이어 "재판 과정에서도 비슷한 모습이 드러났다"면서 "재판이 늦게 끝나 돌아가면 먹을 게 없다고 판사에게 직접 투덜거린 것을 보면 충분히 이해가 갔다"고 주장했다.

부식 부족, 커피 요구 등…"식탐 너무 강해"

한편 류 전 감찰관은 지난 19일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "(윤 전 대통령이 교도관들에게) '커피를 좀 더 먹고 싶다'고 말한다든가 '부식이 부실하다'든가, 교도관 그분의 표현을 그대로 빌리자면 식탐이 아주 강하신 분 아니냐는 이런 얘기가 나올 정도였다"고 전한 바 있다.

이에 윤 전 대통령의 변호인단인 유정화 변호사는 자신의 SNS에 "수감 중인 개인의 태도를 검증되지 않은 방식으로 공표하는 행위는 매우 부적절하다"는 내용의 반박글을 올렸다.

유 변호사는 "식사나 처우에 대한 의견 제시는 법이 보장하는 정당한 권리 범위 내에서 이뤄지고 있다"면서 "이를 '식탐'과 같은 자극적인 용어를 사용해 왜곡하는 것은 인격 살인에 가까운 부당한 공격"이라고 목소리를 높였다.

이에 류 전 감찰관은 "내게 말씀하신 그 교도관이 없는 이야기를 지어낼 분이 아니며, 이야기가 나온 경위를 봐도 허튼 말씀을 하실 분이 아니다"라고 재차 강조했다.

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류 전 감찰관은 12·3 비상계엄 사태 당시 윤석열 정부 고위직 인사 중 유일하게 사의를 표명한 인물로 현재 서울 마포구에 사무실을 열고 변호사로 개업했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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