군의회 전원 동의로 동력 확보



주민 공감대 형성 행정력 집중

부산 기장군(군수 정종복)이 SMR 유치 추진에 본격 착수했다.

기장군이 혁신형 소형모듈원전(SMR) 유치를 위한 행정 절차에 속도를 내고 있다.

기장군은 지난 10일 군의회 동의를 위해 '혁신형 SMR 신규원전 건설 후보 부지 유치 동의안'을 제출했으며, 기장군의회는 제294회 임시회를 열어 해당 안건을 심의한 결과 전원 동의로 원안 가결했다고 25일 전했다.

군은 이번 군의회 동의를 확보함에 따라 한국수력원자력(한수원)의 신규원전 유치 신청서 제출 마감일인 오는 3월 30일에 앞서, 27일 한수원 본사를 방문해 유치 신청서를 제출할 계획이다.

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앞서 기장군은 지난 1월 29일 공모 참여 의사를 밝힌 이후, 관내 5개 읍·면 주민을 대상으로 SMR 시설 개념과 지역 유치 필요성에 대한 설명회를 지속적으로 개최하며 지역 의견을 수렴해 왔다.

정종복 군수는 "혁신형 SMR 유치는 지역경제 활성화는 물론 기장의 미래 에너지 산업 기반을 구축하는 핵심 토대가 될 것"이라며 "주민 지원 혜택을 확대하고 시설 안전성에 대한 우려를 해소해, 오는 5월 예정된 전화 여론조사에서 군민의 높은 지지를 얻을 수 있도록 공감대 형성에 전 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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