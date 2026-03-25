안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 25일 해운대 센트럴 호텔에서 직업성 질병과 급성중독 관리체계 구축을 위한 산업보건협의회를 개최했다.

안전보건공단 부산본부가 산업보건협의회를 개최하고 있다. 안전보건공단 부산본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회에는 부산지방고용노동청과 부산동부·북부지청을 비롯해 안전보건공단 부산광역본부, 부산지역 산업보건 전문기관(작업환경측정, 특수건강진단, 보건관리대행), 근로자건강센터와 직업병 안심 센터 실무책임자 등 60여명이 참석했다.

이날 협의회에서는 △고용노동부 정책 방향과 공단 사업 안내 △근로자건강센터 운영 사례 공유 △직업병 안심센터의 직업성 질환 의심 사례 분석 △사업장의 산업보건 기초제도 확산 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.

참석자들은 직업성 질환 예방을 위한 현장 중심의 관리체계 구축과 기관 간 협력 강화 필요성에 공감하며, 산업현장에서의 보건관리 실효성을 높이기 위한 다양한 의견을 공유했다.

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정종득 본부장은 "고용노동부와 공단, 산업보건 전문기관 간 긴밀한 네트워크를 바탕으로 직업병 감시체계를 구축하겠다"며 "직업성 질병과 급성중독 등 보건 분야 직업병 예방 활동에 총력을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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