부산교육청(교육감 김석준)은 오는 26일 부산에서 서울시교육청(교육감 정근식), 인천시교육청(교육감 도성훈)과 함께 AI 서·논술형 평가지원시스템 공동 운영을 위한 업무협약을 체결한다.

이번 협약은 모든 학생이 공정하게 평가받을 수 있는 환경을 조성하고, 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 미래형 평가 체제로의 전환을 목표로 추진된다.

3개 교육청은 협약을 통해 ▲AI 채점 시스템 운영을 통한 데이터 구축과 채점 결과 처리 체계 마련 ▲서·논술형 문항 공동 개발·검토 ▲서·논술형 평가 교원 연수 운영을 위한 협의체 구성 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

AI 서·논술형 평가지원시스템 '채움AI'는 서·논술형 평가 자동 채점을 지원하는 전용 모델로, 범용 AI가 아닌 채점 특화 모델을 자체 개발해 높은 정확성과 일관성을 확보한 것이 특징이다. 교과별 맞춤 채점과 피드백 제공도 가능해 현장 활용도가 클 것으로 기대된다.

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교육청들은 이번 협력을 통해 시스템을 더욱 정교화하고, 시·도 간 통일된 평가 기준을 마련해 공정성과 신뢰도를 높인다는 계획이다.

김석준 교육감은 "이번 협약은 창의적 사고와 문제해결력 신장을 위한 미래형 인재 교육의 중요한 발판이 될 것"이라며 "학교가 학생들의 사고력과 평가에 집중할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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