"중소기업 AI혁신 돕고자"… 동의대 경영대학원 소순민 원우회장, 1000만원 기탁

지역 제조 중소기업 디지털 전환 지원

동의대학교 경영대학원 인공지능 최고경영자과정 소순민 원우회장이 대학 발전기금 1000만원을 쾌척했다.

동의대는 소순민 원우회장이 지난 24일 발전기금을 기탁했다고 25일 알렸다. 총장실에서 열린 기탁식에 한수환 총장, 김성희 대외부총장, 정석찬 경영대학원장과 소순민 원우회장, 임원진 등이 참석했다.

소 원우회장은 부산중소기업융합회 소속 30여개 회원사가 참여하는 '부미회' 대표도 맡고 있다. 기업 발전 방안과 경영 전략, 기술 교류를 위해 결성된 모임이다.

그는 부미회와 동의대 RISE사업단 간 산학협력과 교류 활성화에도 참여하고 있다. 지역 산업 발전과 인재 양성에 힘을 보태고 있다.

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자동차 부품 제조기업 신미정공 대표인 소 원우회장은 "동의대와 산학협력을 통해 기술 개발과 경영 전략 수립에 도움을 받고 있다"며 "지역 제조기업들이 인공지능(AI)과 디지털 전환을 통해 혁신을 이루길 바라는 마음으로 발전기금을 전달했다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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