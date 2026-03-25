개편 첫날 400개 고객사 도입

아임웹은 자사몰에서의 매출 성과를 직접적으로 끌어올릴 수 있도록 '매출 상승 도구'를 개편했다고 25일 밝혔다.

자사몰을 운영하는 브랜드가 다양한 매출 상승 전략을 자사몰 내에서 즉시 실행하고 검증할 수 있도록 하기 위한 취지다.

아임웹은 자사몰을 운영하는 브랜드를 위해 '매출 상승 도구'를 개편했다고 25일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

개편된 '매출 상승 도구'에는 ▲구매 전환율 개선을 위한 'A/B 테스트' ▲실시간 구매 현황을 노출하는 '소셜 티커' ▲고객 행동 기반 '상품 추천' 및 '최근 본 상품' ▲객단가 상승을 유도하는 '무료 배송 금액 안내' 등이 포함됐다.

아임웹은 향후 자사몰 내에서 실행할 수 있는 매출 상승 도구를 지속해서 확장할 계획이다. 출석 체크 이벤트 등 다양한 마케팅 액션을 별도의 코드 작업 없이 구현할 수 있도록 지원하고, 각 기능이 실제 매출에 미치는 영향을 직관적으로 확인할 수 있는 데이터 분석 기능도 한층 정교화할 예정이다.

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이수모 아임웹 대표는 "앞으로도 아임웹은 브랜드가 자사몰 내에서 실험과 성과 개선을 반복할 수 있는 기반을 강화해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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