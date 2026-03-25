정기 응시 비율도 13.9%포인트 늘어

자녀가 레벨테스트, 공인인증시험 등 영어능력을 평가하는 시험에 응시한 경험이 있는 학부모 비율이 4년 만에 약 2배 증가했다는 조사 결과가 나왔다.

윤선생은 지난 12~17일까지 초·중·고등학생 자녀를 둔 학부모 714명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 학부모 10명 중 8명가량(78.6%)이 '자녀가 영어능력 평가시험에 응시한 적 있다'고 답했다. 2022년 설문조사 결과(38.3%)와 비교하면 약 2배(40.3%포인트) 증가한 수치다.

윤선생은 지난 12~17일까지 진행한 자녀의 영어시험 응시 경험 관련 설문조사 결과를 25일 공개했다. 윤선생 AD 원본보기 아이콘

응시 경험 증가와 함께 영어 시험을 정기적으로 보는 비율도 늘었다. 응시 경험이 있는 자녀가 '시험을 정기적으로 치르고 있다'고 응답한 학부모는 2022년 62.9%에서 2026년 76.8%로 13.9%포인트 증가했다.

응시한 영어 시험의 종류(복수응답) 1위는 '영어학원 등 사교육 업체의 레벨테스트(75.8%)'였다. 다음으로 ▲전과목 학습지의 진단테스트(31.6%) ▲교육기업이 주관하는 전국 규모의 평가시험(20.0%) ▲온라인에서 무료 제공되는 셀프 진단테스트(15.9%) ▲토셀(TOSEL)·토플(TOEFL) 등 공인인증시험(9.4%)' 순이었다.

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자녀가 영어 시험에 응시하는 가장 큰 이유에는 과반수(50.4%)의 학부모가 '현재의 영어 실력을 객관적으로 측정하기 위해서'라고 답했다. 자녀의 영어능력 평가시험을 선택하는 최우선 기준으로 '신뢰할 만한 기관(기업)에서 실시하는지(43.1%)'를 꼽았다. 자녀가 각종 영어 시험에 응시한 경험이 있는 학부모의 97.9%는 시험이 자녀의 영어 학습 전반에 도움이 됐다고 응답했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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