재산이 100억원 넘는 고위 법관 총 8명

고위 판사들의 평균 재산은 약 44억5000만원에 이르는 것으로 나타났다.

대법원 공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 공직자 정기 재산 변동사항'에 따르면 공개 대상인 고위 법관 136명의 재산총액 평균은 44억4961만원으로 집계됐다. 이는 전년 평균(38억7520만원)보다 약 5억7441만원 증가한 수치다.

대법원 공직자윤리위원회는 관련해 "주요 재산 변동 요인으로는 주택 공시가격 및 토지 개별공시지가 상승으로 인한 가액변동, 주식 평가액 증가, 상속 및 수증, 급여 저축 등으로 인한 순재산 증가 등이 있다"라고 분석했다.

서울 주요 법원장 중에서는 김대웅 서울고등법원장이 84억2589만원으로 재산이 가장 많았다. 그는 본인 명의의 서울 강남구 삼성동 아파트 전세권 12억5000만원, 본인 명의 예금 16억5851만원, 배우자 명의로 된 서초구 서초동 토지 35억3622만원 등을 신고했다.

이어 정선재 서울행정법원장(53억6284만원), 윤경아 서울남부지방법원장(47억9176만원), 오민석 서울중앙지방법원장(47억8653만원) 등 순으로 재산이 많았다.

이번 공개 대상 중 가장 많은 자산을 신고한 법관은 임해지 대구가정법원장으로 388억1189만원을 신고했다. 본인 소유 양천구 목동 소재 아파트 14억5500만원, 본인 명의 예금 39억9280만원 및 상장주식 192억1473만원 등이다.

이어 이형근 서울고등법원 판사(365억1147만원), 이숙연 대법관(243억1689만원) 등 순으로 집계됐다.

재산이 100억원을 넘는 고위 법관은 총 8명으로 나타났다.

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한편 재산을 가장 적게 신고한 고위 법관은 임상기 수원지방법원장으로 3억66만원이었다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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