국가철도망 계획 반영 위해 국토부 직접 건의

경남 하동군이 광양만권 경제자유구역 하동지구의 핵심 거점인 대송산업단지의 경쟁력 강화를 위해 '대송산단선' 철도 건설사업을 제5차 국가철도망 계획에 반영시키고자 행정력을 집중하고 있다.

군은 경제도시 국장 및 안전 교통과장 등이 국토교통부를 방문하여 '제5차 국가철도망 구축계획' 내 대송산단선 반영과 경전선 KTX-이음 하동역 정차 등을 건의했다고 25일 밝혔다.

대송산단선은 광양 태금역에서부터 갈사만 산업단지와 대송산업단지를 연결하는 13.8km 단선 철도망으로, 하동산업지구(갈사만, 대송)의 입지 경쟁력 확보와 광양만권 경제자유구역 활성화를 위한 화물철도 수송 인프라 구축 사업이다.

최근 대송산단 기회 발전 특구 지정 및 산업단지 내 공공기관 입주 본격화 등에 따라 물류 수요가 급증할 것으로 예상하고, 이에 선제적으로 대응하고자 국토부를 찾았다고 군은 설명했다.

하동군, 국토교통부를 방문 제5차 국가철도망 구축계획 내 대송산단선 반영과 경전선 KTX-이음 하동역 정차 등을 건의 하고 있다 AD 원본보기 아이콘

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지난해 7월에는 대송산단 약 26만 평이 기회 발전 특구로 지정되며 8842억원 규모의 기업 투자가 예고되었다. 군은 이러한 대규모 투자가 실질적인 경제 효과로 이어지기 위해서는 대량 화물 수송이 가능한 산업단지 인입 철도가 필수적임을 강조하고 있다.

한편, 경전선 KTX 이음 하동역 정차는 현재 국가 철도공단에서 타당성 검증 용역 절차가 순조롭게 진행되고 있음이 확인되었다. 이에 군은 경전선 KTX의 하동역 정차의 필요성을 다시 한번 피력하고, 하동역 승강장 연장 등 정차 이후에 진행될 사업의 지원을 적극적으로 건의했다.

하동군은 민선 8기 출범 이후 대송산단을 '이차전지 및 모빌리티 소재지구'로 육성하기 위해 철도 인프라의 필요성을 지속해서 제기해 왔다. 지난 1월에도 홍지선 국토교통부 2차관을 만나 대송산단선과 경전선 하동역 KTX 이음 정차의 필요성을 설명한 바 있다.

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군 관계자는 "제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간의 철도 투자를 결정하는 최상위 계획인 만큼, 대송산단선이 반드시 반영되어 하동이 남해안권 경제 중심지로 도약할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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