한국장학재단(이사장 배병일)은 25일 오전 9시부터 4월 7일 오후 6시까지 2026년 푸른등대 삼성기부장학금 신규 장학생을 모집한다.

한국장학재단은 경제적 여건에 관계없이 누구나 의지와 능력에 따라 고등교육의 기회를 가질 수 있도록, 전문적이고 종합적인 학자금지원을 위해 2009년에 설립된 교육부 산하 준정부기관이다.

연간 11조가 넘는 예산을 바탕으로 국가장학금과 학자금대출, 국가우수장학금, 국가근로장학금, 기부금 조성 및 집행, 멘토링 등 미래인재 양성을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.

삼성기부장학사업은 정부 예산이 아닌 한국장학재단이 조성한 삼성기부금을 재원으로 운영하며, 그간 대학별 자율위탁으로 선발하던 방식을 올해부터 전면 개편해 한국장학재단이 직접 선발하는 방식으로 전환했다.

개편된 삼성기부장학사업은 첨단 기술 및 기초학문 분야의 균형있는 인재육성을 목표로 하며 지원 대상과 분야를 구분해 선발을 진행한다.

대학생 유형은 인공지능(AI) 핵심분야로 진로를 희망하는 학생을 대상으로 200명을 선발하며, 학기당 300만원의 생활비 장학금을 최대 4개 학기 동안 지원한다.

대학원생 유형은 인문·사회계열 학과 전공자를 대상으로 20명을 선발하며, 학기당 500만원의 생활비 장학금을 최대 4개 학기 동안 지원한다.

2026년 푸른등대 삼성기부장학금은 생활비 장학금으로 푸른등대 기부장학금 외 다른 장학금과 중복해 수혜 가능하다.

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삼성기부장학금 신청은 한국장학재단 홈페이지에서 온라인으로 진행되며, 신청 시작일과 마감일을 제외하고 24시간 신청할 수 있다. 장학생 선발 결과는 5월 중 발표 예정이며 한국장학재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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