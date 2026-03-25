‘양산 12경’ 프레스 투어 갖고 주요 거점 현장 점검



법기수원지·양산타워·황산공원·물금웰컴센터 개소

경남 양산시가 '2026 양산 방문의 해'를 맞아 '양산 12경'의 매력을 대내외에 알리고, 글로벌 관광도시로의 도약을 위한 핵심 현안을 공유하는 프레스 투어를 성공적으로 개최했다.

이번 프레스 투어는 새롭게 재정비된 '양산 12경' 중 핵심 명소를 직접 확인하고 양산시 관광 비전을 공유하기 위해 마련됐으며, 나동연 시장이 직접 언론인들과 함께 법기수원지, 양산타워, 황산공원 등 주요 거점을 순회하며 장소별 특화 발전 전략을 공유하는 현장 브리핑 형식으로 진행됐다.

첫 방문지인 법기수원지에서 양산시는 100년의 역사를 간직한 히말라야시다 숲과 140년 수령의 반송 등 독보적인 생태 자원을 강조했다.

양산12경 프레스투어 법기수원지에서 현장 브리핑을 진행하는 나동연 양산시장. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 현재 개방된 구간이 일부에 불과해 탐방객 동선이 겹치는 한계를 지적하며, '단계적 추가 개방'에 대한 강력한 의지를 표명했다.

시는 향후 부산시 등 관계 기관과 적극적인 협의를 통해 댐 마루 너머 숲길 추가 개방이 이뤄지면 시민의 건강권 확보와 인근 마을 연계 생태관광 활성화로 지역 경제에도 적지 않은 효과로 이어질 것으로 기대하고 있다.

양산타워에서는 단순한 조망 시설을 넘어선 '디지털 콘텐츠 강화' 방안이 제시됐다. 160m 높이의 랜드마크인 양산타워 내부에 최첨단 미디어아트 공간을 조성해 양산의 과거, 현재, 미래를 역동적인 빛과 영상으로 구현한다는 복안으로, 외지 관광객을 유인하는 강력한 '킬러 콘텐츠'로 탈바꿈시킬 방침이다.

황산공원에서는 접근성 강화 방안과 하천구역 내 규제 완화가 주요 화두로 떠올랐다. 시는 진입로 직선화와 도로 확충의 차질 없는 추진, 사계절 꽃 단지 식재 계획 구체화와 문화·체육 행사 유치 확대, 낙동강유역환경청 등 관계 기관과의 긴밀한 협력을 통해 황산공원을 사계절 오감 만족의 공간으로 완성해 나갈 계획이다.

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투어의 마무리는 최근 준공된 '물금역 웰컴센터' 개소식으로 장식했다. 참석자들은 물금역 인근의 접근성과 웰컴센터 내부 시설을 꼼꼼히 살피며, 향후 양산을 찾는 관광객들에게 제공될 원스톱 관광 안내 서비스에 대해 높은 기대감을 나타냈다.

양산12경 프레스투어(물금 웰컴센터). 양산시 제공 원본보기 아이콘

나동연 시장은 "양산 12경은 우리 시가 글로벌 관광도시로 나아가는 핵심 동력"이라며 "새롭게 단장한 양산 12경을 중심으로 양산시가 명실상부한 영남권 대표 관광 도시로 거듭날 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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