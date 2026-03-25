유소년 야구 선수의 학업 성장 지원

구몬학습은 24일 서울 중구 교원내외빌딩에서 한국리틀야구연맹과 유소년 야구 선수들의 학습 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약으로 한국리틀야구연맹에 소속된 전국 1만 1000여명의 유소년 선수들은 구몬학습 월회비 할인 혜택을 받게 된다. 연맹 소속 선수가 방문 또는 화상 학습관리가 포함된 구몬학습 계약 시 월 최대 4000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

24일 장재일 한국리틀야구연맹 전무와 이준호 구몬학습 구몬기획관리부문 부문장이 업무협약식을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 구몬학습 AD 원본보기 아이콘

협약은 한국리틀야구연맹에 소속된 유소년 선수들의 학습 능력 성장을 지원하기 위해 추진됐다. 한국리틀야구연맹은 전국 리틀야구단의 운영 및 관리를 지원하며 유소년 야구 저변 확대를 위해 활동하는 단체다.

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구몬학습 관계자는 "앞으로도 다양한 분야에서 활동하는 꿈나무들의 꿈과 성장을 적극적으로 지원하기 위해 노력할 예정"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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