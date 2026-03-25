25일 최영태·이민원 교수와 협력…"시민 주권 실현"

특별시정 민주적 의사 결정 구조 확립 갈등 조정도

김영록 전남광주특별시장 예비후보. 김영록 후보측 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보는 '주청사', '광주 정체성', '20조원 활용' 등 통합특별시 출범에 따른 주요 난제를 해결하기 위해 '시민공론화위원회'와 '균형발전특별위원회'를 상설화하겠다고 25일 밝혔다.

광주전남 통합 과정에서 제기된 다양한 우려를 불식시키기 위해, 주권자인 시민의 직접적인 참여를 통해 갈등을 조정하고 민주적 방식으로 의사를 결정하겠다는 의지를 표명한 것이다.

김 예비후보는 통합특별시 출범에 따른 갈등 해소와 주요 현안 해결을 위해 최영태 전 광주공론화위원장(전남대 명예교수), 이민원 전 국가균형발전위원장(광주대 명예교수)과 힘을 합치기로 했다.

공론화 분야와 균형발전 분야에서 각각 최고 권위자로 평가받고 있는 두 사람은 김 예비후보 '탄탄캠프'의 제1, 제2 자문위원장으로 활약하게 된다.

김 예비후보는 경선 과정에서 특별시민 모두의 지혜와 역량을 모아 '시민공동정부' 형태로 전남광주특별시정을 운영하겠다는 뜻을 여러차례 밝혔었다.

이를 보다 구체화해서 '시민공론화위'와 '균형발전특별위'를 상설기구화함으로써, 특별시정의 주요 현안 해결 및 의사 결정 과정을 투명하고 민주적인 방식으로 풀어나가겠다는 구상이다.

'시민공론화위'는 주청사 결정 같은 현안 외에도, 원활한 광역행정 집행 대책과 지방자치법 개정을 포함한 모범적인 광역단체 통합모델 등에 대해서도 시민 합의를 도출해낼 계획이다.

'균형발전특위'는 20조 원의 통합 인센티브의 활용 방안부터 27개 시군구의 균형발전 및 주민자치 향상, 특별시 권한과 재정 분배, 균형발전기금 및 지역소멸대응기금 운영 등에 대한 최적의 방안을 찾을 예정이다.

김 예비후보는 이들 위원회를 통해, 전남광주특별시가 출범에 따른 혼란과 갈등을 최소화하면서 안착할 수 있을 것으로 보고 있다. "초대 특별시장이 다른 곳에 크게 신경 쓰지 않고 특별시의 기틀을 잡아가면서, 반도체 등 지역을 발전시키는 방안을 수립해 추진하는 데 매진할 수 있다"는 것이다.

최 전 위원장은 "지역소멸 위기 상황서 통합의 대의는 분명하며, 통합 제안은 김 예비후보의 탁월한 식견"이라며 "다만 통합이 빠르게 진행되면서 제대로 검토하지 못한 부작용 등이 예상되는 것도 사실이다. 통합을 제안하고 성사시킨 당사자로서, 여러 우려를 해소하기 위해 노력하는 모습에 기꺼이 협력하기로 했다"고 덧붙였다.

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이 전 위원장은 "통합특별시 출범은 지방주도 성장이라는 이재명 정부의 국정철학과 궤를 같이 한다"며 "특별시민이 어디에 살든 비슷한 수준의 공공서비스를 받을 수 있도록 하는 것은 특별시의 의무다"고 강조했다. 이어 "특별법 특례상 권한과 20조 원 재정을 어떻게 분배, 활용할지를 함께 고민하겠다는 김 예비후보의 뜻에 공감해 같이하게 됐다"고 강조했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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