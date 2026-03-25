농촌창업연구회, 활성화 방안 현장 간담회

모정환 의원 "청년 유출 막고 일자리 확대"

전남도의회 의원연구단체인 '농촌 창업 연구회'는 25일, 전날 함평군 청년센터에서 농촌 창업 활성화를 위한 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

현장에는 모정환 의원을 비롯해 전남도청 관계자와 해양·농업·유통 분야 청년 창업가 등 30여 명이 참석했다. 이날 간담회에서는 사단법인 전남벤처포럼의 주제 발표에 이어, 창업가들이 현장에서 겪는 생생한 고충이 쏟아졌다.

전남도의회 의원연구단체인 '농촌 창업 연구회'는 농촌 창업 활성화를 위한 현장 간담회를 개최했다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

가장 시급한 과제로는 '투자 인프라 확충'이 도마 위에 올랐다. 해양 분야의 한 기업 대표는 "전남의 투자 관심도와 인프라는 전국 최하위 수준"이라며 "기업들이 투자 유치와 연구 과제 수행 사이에서 단절을 겪고 있다"고 호소했다.

그는 지역 기업과 투자기관이 연계된 '전남형 투자 생태계' 구축을 해법으로 제시했다. 농식품 유통 기업들은 물류의 한계를 꼬집었다. 제품 경쟁력을 갖춰도 개별 기업이 해외 유통망과 물류를 직접 감당하기 벅차다는 것이다. 이들은 상시 판매 채널과 현지 플랫폼 연계 지원을 건의했다.

제도적 맹점도 지적됐다. 친환경 양식 기술을 개발 중인 한 대표는 "신기술에 대한 인증 기준이 없어 시장 진입이 어렵다"며 실증 인프라와 장비 공동 활용 체계 구축을 요구했다. 이 밖에도 수도권 기업의 껍데기뿐인 형식적 이전 문제, 지역 인재 구인난, 스케일업(도약) 단계의 투자 공백 등이 릴레이로 제기됐다.

현장의 목소리를 청취한 모정환 의원은 즉각적인 제도 보완을 시사했다. 모 의원은 "외부 기업이 제도를 이용해 지역 자원만 선점하는 구조는 개선해야 한다"며 관련 조례 개정 의지를 내비쳤다.

AD

모 의원은 "행정통합 이후 재정 지원과 권한 이양이 확대되면 지역 일자리 기반이 강화될 것"이라며 "청년창업기업 진흥기금 설치 등 실질적 지원 방안을 추진하겠다"고 약속했다. 이어 "지금은 청년 유출을 막고 지역 내 일자리를 확대해야 할 중요한 시기"라며 "간담회에서 제시된 의견들을 바탕으로 정책 개선 과제를 마련해 적극 반영하겠다"고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>