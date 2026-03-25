함양군, 상수도 혁신으로 전국 제패… 장관상 수상
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ICT·현장 대응 결합한 위기관리 체계 ‘호평’
경남 함양군 상하수도사업소는 지난 20일 부산 벡스코(BEXCO)에서 개최된 '2026년 상수도 업무 개선사례 발표회'에서 기후 에너지환경부 장관상을 받은 쾌거를 거뒀다.
함양군 상하수도사업소는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 한 상수도통합관리센터를 전국 최초로 구축했으며, 2021년부터 2025년까지 5년 연속 일반수도사업 운영관리 평가에서 최우수 등급을 받았다. 특히 3년 연속 전국 1위를 달성하고 2025년에도 전국 2위를 기록하는 등 상수도 운영관리 분야에서 우수한 성과를 거두고 있다.
함양군, 전국 상수도 업무개선사례 발표회 장관상 수상 단체 사진
이번 발표회는 서울특별시와 인천광역시 등 전국 주요 기관이 참여한 가운데 진행됐으며, 함양군은 최초 참가임에도 업무 개선 우수사례로 선정되는 성과를 거뒀다.
1차 서류심사를 거쳐 상위 10%에 해당하는 6개의 단체가 현장 발표에 참여했으며, 이날 발표된 6건의 업무 개선 사례는 각각 ▲유충 모니터링용 여과장치 개발 ▲집수매거 개량을 통한 취소 안정성 확보 ▲소규모 지자체 맞춤형 위기관리 체계 고도화 ▲인공지능(AI) 기반 급수 민원 관제 시스템 구축 ▲수도시설 설치 기준 정립 ▲스마트 관망 관리 프로그램(S-WATERS) 활용이며, 이중 함양군 상하수도사업소는 '소규모 지자체 맞춤형 위기관리 체계 고도화'를 주제로 발표했다.
함양군은 예산과 인력이 제한적인 소규모 지자체 환경에 최적화된 위기관리 대응체계를 집중 조명했으며, 상수도 사고 현장에서 즉각 적용할 수 있는 재난 대응 모델과 실제 현장 적용 사례를 구체적으로 제시하며 심사위원들의 높은 평가를 받았다.
이날, 수상자는 함양군 상하수도사업소 강영모 주무관과 인천광역시 상수도 사업본부 최광우 주무관이 기후 에너지환경부 장관상을, 서울 물 연구원 한지선 연구사가 협회장상을 받았다. 발표 자료는 상하수도협회 기술자에 상하수도 업무 우수사례로 게재될 예정이다.
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노은성 상하수도사업소장은 "이번 수상은 현장에서 축적해 온 운영 성과와 기술 개선의 가치를 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지속해서 현장 중심의 수도 행정을 통해 군민 여러분께 더욱 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급해 나가겠다"라고 밝혔다.
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