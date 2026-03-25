김영선 광산구의원“용수 대책 없이 산업 공약 어렵다”

산단별 수요 공개·통합 물 마스터플랜 수립 제안

전남·광주 통합특별시 출범을 앞두고 미래산업 육성과 연계한 선제적 물 관리 대책 마련이 필요하다는 지적이 나왔다. 대규모 산업단지 조성과 첨단산업 유치 공약이 이어지는 상황에서 안정적인 용수 확보 전략이 함께 마련돼야 한다는 주장이다.

김영선 광산구의원(더불어민주당, 수완동·하남동·임곡동)은 25일 제303회 광산구의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 통합특별시 시대를 대비한 물 관리 대응 필요성을 강조했다.

김영선 광주 광산구의원. AD 원본보기 아이콘

김 의원은 현재 광주가 하루 약 50만 톤의 생활·공업용수를 동복댐과 주암댐 등 전남 지역 수자원에 의존하고 있다는 점을 짚으며 "광주의 물 문제는 곧 전남과 공동으로 풀어야 할 과제"라고 설명했다. 이어 "기후위기로 인해 가뭄이 길어지고 극한 호우가 반복되는 등 물 부족과 물 과잉이 동시에 발생하는 시대"라며 물 관리 대응의 필요성을 강조했다.

특히 전남 동부권 반도체단지, 광주 AI 산업단지, 군 공항 이전 부지의 첨단산업 신도심 개발, 빛그린산단 미래차 산업 등 각종 미래산업 공약을 언급하며 "이들 산업이 모두 대규모 용수 확보를 전제로 하고 있어 물 대책이 뒷받침되지 않으면 실질적인 추진력을 갖기 어렵다"고 지적했다.

또 현재 논의되는 미래산업 공약에 구체적인 물 공급 확대 계획이 없다는 점을 우려하며 장흥댐과 나주호 활용, 영산강 수계 활용 방안 역시 가뭄 시 수량 부족, 농업용수 갈등, 수질 문제 등의 한계를 안고 있다고 진단했다.

이에 통합특별시장 후보들과 집행부를 향해 ▲산업단지별 용수 수요의 정량적 공개 ▲용수 확보를 위한 구체적인 공급계획 마련 ▲취수·정수·공급·재이용을 아우르는 전남·광주 공동의 '통합 물 마스터플랜' 수립을 촉구했다.

아울러 광산구 차원의 대응 방안으로 ▲물 안보 기반 지역 거버넌스 구축 ▲산업단지 입지 단계 용수 수요 사전 검증 ▲하수 재이용과 중수도 확대, 절수시설 확충 등 물 순환 정책의 체계적 강화를 제안했다.

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김 의원은 "이제 물은 단순한 자원이 아니라 시민의 생존과 미래산업, 일자리의 기반"이라며 "전남·광주 통합특별시는 물 부족 도시가 아니라 물 경쟁력을 갖춘 대한민국 대표 산업도시로 출발해야 한다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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