하나카드 "'트래블로그' 고객, 4000억원 수수료 절감"

2022년 서비스 출시 후 환전액 6조원 돌파

하나카드는 '트래블로그'를 통해 고객이 아낀 수수료가 누적 4000억원을 돌파했다고 25일 밝혔다.

트래블로그는 하나금융그룹의 통합 멤버십 앱인 '하나머니' 애플리케이션에서 58종 통화를 무료환전하고 트래블로그 카드로 수수료없이 전세계 어디서나 이용 가능한 하나금융그룹의 대표 여행 서비스다. 2022년 7월 출시 이후 지난해 12월 가입손님 1000만을 돌파했다. 38개월간 해외체크카드 점유율 1위를 기록 중이다.

무료 환전 및 수수료없이 이용가능한 트래블로그 서비스를 통해 '손님이 아낀 돈'은 누적 4000억원을 돌파했다. 절감액은 ▲무료환전(환율우대 100%) ▲해외 이용수수료 면제 ▲해외 현금자동입출금기(ATM) 인출수수료 면제에 따른 금액 등이다.

2022년 7월 출시 이후 1000억원 돌파까지 23개월이 걸렸지만 3000억원에서 4000억원으로 도달한 기간은 6개월가량 소요됐다. 누적 환전액은 지난달 6조원을 돌파했다.

하나카드는 성과를 기념하고 트래블로그 서비스 사용을 원하시는 손님의 편의성을 극대화하기 위해 지난 16일부터 자사의 대표 체크카드 상품인 ▲하나멤버스 1Q 체크카드 ▲달달 하나 체크카드 ▲MULTI Any 체크카드 3종에 '트래블로그 스위치' 서비스를 확대 적용했다.

이번 서비스 확대로 해당 체크카드 3종을 보유한 260만명의 기존 손님들은 해외여행을 위해 별도의 카드를 발급받을 필요없이 하나페이 앱에서 '트래블로그 스위치'에 동의하면, 터치 한 번으로 결제계좌를 원화에서 외화(하나머니)로 즉시 전환할 수 있다.

스위치 기능을 통해 손님들은 기존 카드의 국내 혜택은 그대로 유지하면서 해외에서는 트래블로그의 핵심 혜택인 ▲전세계 58종 통화 무료 환전(환율 우대 100%) ▲해외 이용수수료 면제 ▲해외 ATM인출 수수료 면제 등을 동일하게 누릴 수 있다.

또 하나페이 및 하나머니 앱 등 자사 앱에서만 발급 가능하던 '트래블로그 신용카드'를 이달부터 하나은행 영업점에서도 발급받을 수 있어 트래블로그 서비스를 원하는 다양한 손님들의 접근성을 확대했다.

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성영수 하나카드 대표는 "트래블로그 스위치 서비스를 원더카드2.0과 나라사랑카드에 이어 체크카드 3종으로 확대하게 됐다"며 "앞으로도 대한민국 국민 모두가 사랑하는 '모두의 트래블로그'가 되도록 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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