벽돌 낙서 촬영 영상 퍼지며 공분 확산

과거에도 이름·사랑 고백 등 훼손 사례

"재발 막아야" 여론 비판 고조

중국 대표 관광지인 만리장성 성벽에 낙서한 관광객이 누리꾼의 공분을 사고 있다.

25일 연합뉴스는 인민망과 극목신문 등 중국 현지 매체를 인용해 중국 대표 관광지인 만리장성 성벽에 이름을 새긴 관광객이 행정 구류와 벌금 처분을 받았다고 보도했다.

이번 사건은 당시 상황이 담긴 영상이 온라인을 통해 확산되면서 논란이 커졌다. 영상 속 관광객은 'XX OO 자매 기념'이라는 문구를 한 글자씩 힘겹게 새겼고, 옆에 있던 일행으로 보이는 인물이 이를 촬영했다. 웨이보 AD 원본보기 아이콘

앞서 베이징시 공안국 옌칭분국은 지난 23일 오후 1시께(현지시간) 바다링 만리장성 북8루와 북9루 사이 성벽 벽돌이 훼손된 사실을 확인했다. 조사 결과 한 여성 관광객이 벽돌에 자신의 이름과 문구를 새긴 것으로 드러났으며, 당국은 치안 관리처벌법에 따라 해당 인원에게 행정 구류 및 벌금 처분을 내렸다.

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이번 사건은 당시 상황이 담긴 영상이 온라인을 통해 확산하면서 논란이 커졌다. 영상 속 관광객은 'XX OO 자매 기념'이라는 문구를 한 글자씩 힘겹게 새겼고, 옆에 있던 일행으로 보이는 인물이 이를 촬영했다. 여성은 얼굴을 찡그리며 힘을 주는 모습까지 고스란히 담겨 공분을 샀다. 옌칭 경찰은 "바다링 만리장성은 세계문화유산으로 반드시 보호 규정을 준수해야 한다"며 "성벽에 글자를 새기는 행위는 엄격히 금지되며 고의 훼손 시 법에 따라 단호히 처벌할 것"이라고 밝혔다.

반복되는 만리장성 훼손 논란

만리장성은 중국의 역대 왕조들이 유목민족의 침공 등을 막기 위해 세운 성벽이다. 길이가 1만1300리에 이를 만큼 길어 만리장성이라고 불린다. 현재 유네스코 세계문화유산이 등재돼 있다. 만리장성 낙서 논란은 이번이 처음이 아니다. 과거에도 관광객들이 이름이나 연인 간 메시지, 기념 문구 등을 새겨 훼손하는 사례가 꾸준히 발생해 왔다. 2019년에는 한 관광객이 '사랑 고백' 문구를 성벽에 새겼다가 적발돼 처벌받은 바 있으며, 일부 구간에서는 낙서 흔적이 광범위하게 남아 문화재 훼손 문제가 지속해서 제기돼 왔다.

이번 사건은 당시 상황이 담긴 영상이 온라인을 통해 확산되면서 논란이 커졌다. 영상 속 관광객은 'XX OO 자매 기념'이라는 문구를 한 글자씩 힘겹게 새겼고, 옆에 있던 일행으로 보이는 인물이 이를 촬영했다. 웨이보 원본보기 아이콘

또한 2023년에는 관광객이 도구를 이용해 벽돌을 파손하며 글자를 새기는 영상이 퍼지면서 중국 내 여론의 강한 비판을 받기도 했다. 당시에도 당국은 관련자에 대해 구류 처분을 내리며 재발 방지를 강조했다. 전문가들은 "세계문화유산 훼손은 단순 일탈이 아닌 문화재 범죄"라며 "처벌 강화와 함께 관광객 인식 개선이 병행돼야 한다"고 지적한다.

"낙서=기념" 인식 여전 재발 우려

이번 사건 역시 '기념'이라는 명목으로 문화유산을 훼손했다는 점에서 비판이 이어지고 있다. 특히 SNS를 통한 영상 확산이 오히려 유사 행위를 부추길 수 있다는 우려도 나온다. 현지 누리꾼들은 "기념은 사진으로 남겨야지 왜 유산을 망치나", "처벌을 더 강화해야 한다" 등 비판적인 반응을 보였다. 당국은 향후 순찰 강화와 함께 관광객 대상 계도 조치를 확대할 방침이다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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