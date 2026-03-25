기계 연구데이터를 외부에 공개해 데이터 수요자와 공급자를 매칭하는 플랫폼이 운영된다.

한국기계연구원은 이 같은 기능의 '기계데이터 플랫폼(KIMM Data Platform) 운영을 시작한다고 25일 밝혔다.

DX전략연구단 데이터플랫폼연구팀 선경호 팀장(왼쪽 세 번째)과 팀원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국기계연구원 AD 원본보기 아이콘

이 플랫폼은 연구 현장에서 축적한 기계데이터를 산업계와 연구자가 직접 활용할 수 있는 공공데이터 기반을 마련한 사례다.

기계연은 플랫폼 구축으로 연구자와 산업계가 인공지능(AI) 기반의 연구개발에 기계데이터를 활용, 데이터 중심의 연구 환경이 조성될 것으로 기대한다. 플랫폼이 데이터 수요자와 공급자를 연결하는 일종의 공공 데이터 허브 역할을 하게 될 것이라는 맥락에서다.

실제 사용자는 플랫폼에서 어떤 기계 데이터가 존재하는지와 데이터 생성 조건, 데이터 생산자 정보 등을 확인해 협업 가능성을 탐색할 수 있다.

기계연은 데이터 취득 과정과 실험 조건, 활용 방법 등을 정리한 데이터 가이드북도 제공해 연구와 산업 현장에서의 데이터 활용도를 높일 복안이다.

일부 분야에서는 베어링 열화 데이터, 실내 공기질 제어를 위한 실시간 측정 데이터 등 AI 학습에 활용 가능한 원시 데이터도 공개된다.

기계데이터는 단순 결괏값이 아닌 실험 장비와 실험 조건, 운용 환경 등 맥락 정보가 동시에 제공될 때 AI 성능을 좌우할 핵심 자산으로 평가된다. 이러한 특성으로 기계데이터는 피지컬 AI 시대의 핵심 인프라 그리고 산업 경쟁력을 좌우할 중요한 기반으로 인식된다는 점에서 플랫폼 운영이 갖는 의미는 배가 된다.

기계데이터 공개는 수소 사회, AI 로봇, 모빌리티, 바이오·의료, 첨단 제조 장비, 에너지기술, 환경 및 자원순환, 국방 기술 등 기계연의 8대 중점 육성 연구 분야를 중심으로 이뤄진다.

기계연은 이들 분야의 연구데이터를 체계화하고, AI·DX와 가상공학 플랫폼, 신뢰성 평가, 나노 융합 등 기반 기술과 연계해 활용도를 높였다고 강조했다.

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기계연 DX전략연구단 데이터플랫폼연구팀 선경호 팀장은 "기계데이터 공개는 데이터 중심의 연구체계로 전환하는 데 중요한 이정표가 될 것"이라며 "기계연은 앞으로 자동화된 데이터 파이프라인 구축을 통해 양질의 기계데이터를 지속해 생산·제공할 계획"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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