취약계층 아동에 따뜻한 손길… 지역사회 복지 증진과 나눔 문화 확산에 기여

최호권 영등포구청장(왼쪽)과 데이터유니버스 송미림 이사(오른쪽)가 감사패 수상 관련 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

㈜데이터유니버스(대표 강원석)가 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업'을 통해 지역사회 소외계층 아동을 꾸준히 후원해 온 공로를 인정받아 영등포구청장 감사패를 수상했다고 25일 밝혔다.

'희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업'은 민관이 협력해 지역 내 도움이 필요한 이웃을 돕는 대표적인 겨울철 모금 사업이다. 모인 성금과 물품은 전액 관내 저소득 주민 지원을 위해 사용되며, 영등포구는 지속적인 사회공헌 활동을 펼치거나 누적 기부액이 일정 기준을 충족한 개인 및 단체를 우수기부자로 선정해 매년 감사패를 수여하고 있다.

영등포구 여의도에 본사를 둔 데이터유니버스는 2023년부터 관내 취약계층 아동을 위한 성금을 매년 기탁해 왔다. 전달된 후원금은 관내 지역아동센터 아동들의 여름 캠프 등 다양한 문화ㆍ체험 활동을 지원하고, 아이들의 사회적 경험을 넓히는 데 사용됐다.

강원석 데이터유니버스 대표는 "모든 아이들이 환경에 구애받지 않고 다양한 기회를 누리며 꿈을 키워나갈 수 있는 사회가 되기를 진심으로 바란다"며 "앞으로도 우리 주변의 소외된 이웃들이 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 기업의 사회적 책임을 적극적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

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한편 데이터유니버스는 '더 나은 세상을 만드는 기업'이라는 경영 이념 아래 사회 문제 해결을 위한 데이터 기반 생활 필수 서비스 제공은 물론 지역사회를 위한 나눔 활동을 지속해서 이어가고 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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