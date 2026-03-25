도전과 성취의 과정 동행

플러스 브랜드 철학 구현

글로벌 스포츠 마케팅 강화

한화금융 계열사(한화생명, 한화손보, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용) 공동 브랜드인 플러스(PLUS)가 미국프로골프(PGA) 투어에서 활약하는 김주형과 후원 계약을 연장했다고 25일 밝혔다.

한화금융 플러스가 김주형과의 후원 계약을 연장했다. 한화금융 플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

플러스는 LIV 골프 코리안 골프클럽 후원에 이어 김주형과 계약 연장을 통해 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다. 또 PGA 투어 통산 3승을 거둔 김주형의 장기적인 자산 관리와 재정적 안정을 돕는 금융 서비스를 제공할 예정이다.

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박찬혁 한화생명 플러스 실장은 "김주형은 도전과 성장의 과정을 통해 스스로 한계를 확장해 나가는 선수"라며 "최근 성과와 더불어 새로운 인생의 전환점을 맞이한 지금, 플러스는 선수의 새로운 장을 함께 하는 파트너로서 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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