보금자리론 금리 0.30%p 인상…내달부터 최대 연 4.65% 적용

한국주택금융공사가 다음 달부터 보금자리론 금리를 일제히 인상한다. 국고채 금리와 주택저당증권(MBS) 발행금리 상승 등 시장금리 부담이 반영된 조치다.

한국주택금융공사는 4월 1일부터 장기·고정금리·분할상환 주택담보대출 상품인 '보금자리론' 금리를 0.30%포인트 인상한다고 25일 밝혔다. 이에 따라 '아낌e-보금자리론' 기준 금리는 만기별로 연 4.35%(10년)~4.65%(50년) 수준이 적용된다. 다만 저소득 청년, 신혼가구, 사회적배려층, 전세사기 피해자 등에 대해서는 최대 1.0%포인트의 우대금리가 적용돼 최저 연 3.35%(10년)~3.65%(50년)까지 금리가 낮아질 수 있다.

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이번 금리 인상은 시장금리 상승 흐름이 지속된 데 따른 것으로 분석된다. 실제 국고채 5년물 금리는 지난해 10월 말 2.751%에서 이달 24일 3.755%로 1.004%포인트 상승했고, MBS 발행금리 역시 같은 기간 3.306%에서 4.182%로 0.876%포인트 올랐다. 주택금융공사 관계자는 "국고채 금리와 MBS 발행금리 상승이 이어지고 중동 정세 장기화 등 대외 불확실성이 확대되면서 금리 인상이 불가피했다"며 "서민과 실수요자의 부담을 고려해 인상 폭은 최소화했다"고 말했다. 한편 이달 31일까지 보금자리론 신청을 완료한 경우에는 인상 전 금리가 적용된다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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