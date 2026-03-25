광주사회적경제지원센터 현장 방문

마을기업 한누리꽃담 사례 공유

신규 5곳 등 마을기업 6곳 선정

윤호중 행정안전부 장관이 광주를 찾아 사회연대경제 중간지원조직 운영 사례를 살피고 현장 관계자들과 발전 방안을 논의했다. 간담회에서는 마을기업 '한누리 꽃담'의 운영 사례도 공유됐다.

광주시는 윤 장관이 25일 광산구 광주사회적경제지원센터를 방문해 사회연대경제 중간지원조직 운영 우수사례를 살피고 현장의 목소리를 청취했다고 밝혔다. 이번 방문은 사회연대경제 활성화를 위한 중간지원조직 역할과 중요성을 확인하고 향후 발전 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

고광완 광주광역시장 권한대행이 25일 오전 광주사회적경제지원센터에서 사회연대경제 현장 간담회에 참석해 윤호중 행정안전부장관을 비롯한 참석자들과 광주지역 사회연대경제 현황 등을 공유한 후 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회적경제지원센터는 지난 2016년 개소한 광주지역 대표 사회연대경제 중간지원조직으로 기업 발굴과 육성, 컨설팅, 판로 지원, 네트워크 구축 등 역할을 수행하고 있다.

윤 장관은 이날 지원센터에 전시된 사회적경제기업 제품을 둘러본 뒤 사회연대경제 현장 간담회에 참석했다. 간담회에는 윤 장관과 고광완 광주시장 권한대행을 비롯해 광주시, 지원센터, 사회적기업, 마을기업 관계자 등 16명이 참석했다.

참석자들은 광주지역 사회연대경제 현황과 지원센터 운영 성과를 공유하고, 지난해 행정안전부 최우수 마을기업(모두애)으로 선정된 '한누리 꽃담' 장춘화 대표의 사례 발표를 청취했다.

2016년 설립된 '한누리 꽃담'은 결혼이주여성들의 공동육아를 위한 마을공동체로 출발해 화훼공예품 제작과 다문화 음식점 운영으로 사업을 확장했다. 이를 통해 지역 일자리 창출과 이주여성에 대한 사회적 인식 개선에 기여하고 있다.

또 언어와 문화 장벽으로 일자리 구하기에 어려움을 겪던 이주여성들에게 안정적인 일자리를 제공하고 공동체 소속감과 자립 기반 형성을 돕고 있다. 다문화가정 무료 식사 제공과 기후 위기 대응 캠페인 꽃 후원, 독거노인 정서 지원 꽃다발 기부 등 3년간 약 780만원 규모의 공헌 활동도 이어왔다.

윤 장관은 "광주와 전남이 통합 이후에도 '연대'와 '협력'을 통해 각 지역의 장점을 유기적으로 결합하고, 그 시너지 효과가 사회연대경제 발전으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

고 권한대행은 "이번 간담회를 통해 사회연대경제 주체 간 의미 있는 소통과 협력이 이뤄졌다"며 "앞으로도 현장 중심 정책 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

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한편 올해 행정안전부 마을기업 지정 심사에서는 광주지역 신규 5곳과 고도화 1곳 등 총 6개 마을기업이 선정돼 역량 강화와 자립 지원을 위한 사업비를 지원받게 됐다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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