신한금융, ‘대체인력 문화확산지원금’으로 중소기업 육아휴직 부담 낮춘다

신한금융그룹이 중소기업의 육아휴직 부담 완화를 위한 지원에 나서며 일·가정 양립 문화 확산에 속도를 내고 있다.

신한금융그룹은 고용노동부와 함께 추진 중인 '대체인력 문화확산지원금'을 통해 중소기업의 육아휴직 활성화와 인력 공백 해소를 지원하고 있다고 25일 밝혔다. 이 사업은 신한금융이 민간기업 최초로 대·중소기업·농어업협력재단에 100억원을 출연해 조성한 재원을 기반으로, 중소기업이 육아휴직 대체인력을 신규 채용할 경우 추가 지원금을 지급하는 것이 핵심이다.

지원 대상은 처음으로 육아휴직 대체인력을 고용한 50인 미만 사업장이다. 해당 기업에는 채용 후 3개월과 6개월 시점에 각각 100만원씩 최대 200만원이 지급된다. 여기에 고용노동부의 대체인력지원금(연간 최대 1680만원)을 함께 받을 경우 기업당 최대 1880만원까지 지원받을 수 있다.

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고용노동부에 따르면 지난해 7월부터 올해 1월 말까지 총 2199개 중소 사업장에 35억5000만원이 지급되며 현장에서 육아휴직 사용 확대에 기여한 것으로 나타났다. 신한금융은 이번 지원을 통해 단순한 재정 지원을 넘어 기업의 인력 운영 부담을 낮추고 지속 가능한 고용 생태계 구축과 일·가정 양립 문화 확산에 기여한다는 방침이다. 신한금융 관계자는 "대체인력 문화확산지원금은 중소기업의 현실적인 부담을 줄이면서 육아휴직 문화를 확산하기 위한 실질적인 지원"이라며 "앞으로도 정부와 함께 저출산과 고용 문제 해결에 기여하는 다양한 포용금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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