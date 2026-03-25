신한금융그룹이 NC AI와 손잡고 '디지털 트윈' 도입을 통한 영업점 운영 혁신에 나선다.

최혁재 신한금융 AX·디지털부문장(오른쪽)과 NC AI 이연수 대표가 24일 서울 중구 신한금융 본사에서 'AI 기반 미래 금융 채널 고도화'를 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

이와 관련해 신한금융은 24일 서울 중구 본사에서 'AI 기반 미래 금융 채널 고도화' 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 기존의 거래 로그나 순번 대기표 등 단편적인 데이터 분석에서 벗어나 실제 고객의 이용 경험을 정밀하게 분석·개선하기 위해 디지털 트윈을 금융 분야에 선제적 적용, 그룹 차원의 채널 운영 방식을 고도화하기 위해 추진됐다. 디지털 트윈은 현실 공간을 가상 환경에 구현해 분석·시뮬레이션하는 기술이다.

협력 파트너인 NC AI는 피지컬 AI 기술을 기반으로 가상과 현실을 연결하는 AI월드 모델을 개발해 데이터 기반 의사결정을 지원하는 기업이다. 신한금융은 NC AI와 협력해 실제 영업점과 동일한 가상 환경을 구축하고, 고객 편의를 극대화할 수 있는 다양한 시나리오를 검증할 계획이다.

구체적으로 ▲데이터 기반 실시간 영업점 방문 고객 패턴 분석 ▲고객 동선, 창구·키오스크 배치 등 다양한 상황을 학습·검증 ▲영업점 운영방식 변화에 따른 영향도 분석 등을 통해 고객의 이용 편의를 개선하고 최적의 업무 환경을 구축하기로 했다. 영상정보는 비식별화 등 개인정보 보호 기준에 따라 안전하게 처리된다.

아울러 내부통제 관점에서 금융사고를 예방하고 이를 통해 고객과 직원을 보호하기 위한 연구도 지속적으로 추진할 계획이다.

향후 신한금융은 기술검증을 통해 분석한 데이터를 중심으로 업무 시나리오 모델링과 그룹 차원의 미래 채널 전략을 단계적으로 고도화해 나가기로 했다.

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신한금융 관계자는 "이번 업무협약은 NC AI와 협업한 디지털 트윈을 활용함으로써 고객이 영업점을 이용하는 모든 과정을 데이터화하고 최적의 경험을 제공하기 위해 추진했다"며 "앞으로도 신한금융은 피지컬 AI 기술을 금융에 적용해 고객경험 개선과 내부통제 강화를 통한 지속가능한 성장을 이뤄낼 계획"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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