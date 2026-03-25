[포토]"어린 생명에 희망 온기"…광주도시공사 소아암 환아 치료비 모금

광주도시공사는 25일 본사 대회의실에서 소아암 환아 치료비 지원을 위한 성금 모금 캠페인을 열고 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. 이번 캠페인은 일상 속 나눔 문화를 확산하고 자발적 참여를 통한 사회적 가치 실현을 위해 마련됐다. 백혈병소아암후원회, 라이나생명, 한솥도시락이 함께 참여했으며, 참여자 1인당 1만 원씩 적립된 성금은 소아암 환아 치료비 지원에 사용될 예정이다. 행사에 앞서 이상인이 방문해 기부 참여를 응원했다.

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김승남 사장은 "직원들의 소중한 참여가 병마와 싸우는 어린 생명들에게 내일을 향한 희망의 온기로 전해지길 바란다"며 "앞으로도 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동을 더욱 활성화해 나가겠다"고 말했다. 광주도시공사 제공

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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