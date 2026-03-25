5대 과제 91개 사업 추진

24억 투입해 창업 등 지원

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광주 북구가 균형 있는 도시 조성을 위해 총 586억 원을 투입해 '2026년 여성친화도시 조성 추진계획'을 본격 시행한다.

25일 북구에 따르면 이번 계획은 '여성의 참여와 성평등 실현으로 모두가 행복한 북구 실현'을 목표로 정책 추진 과정에 남녀의 동등한 참여를 보장하기 위해 마련됐다. 올해는 총 586억 원의 예산을 활용해 5대 과제, 91개 세부 사업을 추진한다.

우선 구정에 균형 있는 의견을 반영하기 위해 소관 업무를 자문·심의·의결하는 각종 위원회의 위촉직 위원 중 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 수시로 관리한다.

여성의 사회 참여 확대를 위한 일자리 사업도 추진된다. 24억 원이 투입되는 '소상공인 창업 및 경영활동 지원 사업'의 지원자 과반을 여성으로 선정하고, 여성 사회적기업을 지원해 경력 단절 및 결혼이주여성 등 고용 취약계층의 일자리를 창출한다.

다음 달부터는 가정에서 발생하는 양육 공백을 메우고 돌봄 친화 환경을 구축하기 위해 '아픈아이 돌봄센터'와 '꿈을 키우는 이동 장난감 나눔터'를 본격적으로 운영할 예정이다.

주민들이 일상 속 불평등을 직접 발굴하는 '여성친화도시 시민참여단'도 이날 북구 행복어울림센터에서 열린 위촉식을 시작으로 2년간의 임기에 돌입했다. 평등·안전·친화·참여 등 4개 분과 소속 48명의 참여단은 북구 전역을 관찰해 개선 방안과 신규 정책을 제안하게 된다.

북구 관계자는 "여성친화도시는 특정 계층만을 위한 것이 아닌 모든 주민이 평등하게 살아갈 수 있는 도시"라며 "각 분야의 정책들이 균형 있게 추진될 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

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한편 북구는 지난 2011년 여성친화도시로 처음 지정된 이래 현재까지 자격을 유지하고 있으며, 올 연말 4번째 지정을 목표로 여성 권익 증진과 돌봄·안전 등 다각적인 사업을 전개하고 있다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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